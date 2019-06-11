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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
11.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bedelli askerlikte yaş önceliği sağlanabilir

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Bedelli askerlikte yaş önceliği sağlanabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacağını belirterek, kura öngörülen bedelli sisteminde adaylara eğitim ve yaşa dayalı öncelik sağlanabileceğini açıkladı.

Meclis gündemiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Turan, bugün basına kapalı yapılacak AK Parti grup toplantısında Milli Savunma Bakan Yardımcısı İsmet Yılmaz’ın milletvekillerini bilgilendireceğini vurguladı. Turan, “Bazı maddelerle ilgili kendi içimizdeki değişiklik talepleri, muhalefetin tespitleri bizi tekrar gözden geçirmeye itti. Askere Alma Kanunu herhangi bir kanun değil, polemiklerden uzak bir kanun olması gerekir. Gözden kaçırılmaması gereken düzenlemeler var, teknik detaylar var. Taraflarla görüşmeler yapıldı, büyük emek harcandı. Niyetimiz bu salı günü görüşmeye başlayıp bu hafta bitirmek. Askerde bu düzenlemeyi bekleyen binlerce gencimiz var, Ancak öngörmediğimiz tartışmalar oluyor, bu hafta olmazsa haftaya biter” dedi.

POLEMİK OLMASIN

Turan, Cumhurbaşkanı’na barışta bazı şartlarda “gönüllüler” belirleme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45’inci maddeyle ilgili muhalefetin itirazına katılmadıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı’na sıradışı bir yetki verildiğine dair eleştirilerin doğru olmadığını belirten Turan, “1970 yılında Bakanlar Kurulu’na bu yetki verilmiş. Zaten var olan yetkinin devamından bahsediyoruz. Bunun polemik konusu olmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

GÜVENLİK SORUNU OLUŞMAZ

Turan, teklife göre son kez bedelliye başvurma hakkı tanınan bakaya ve yoklama kaçaklarına değinirken, “2 milyon 200 bin gencimiz askerliğini ertelemiş durumda. Her sene 700 bin oranında bu rakam artıyor” dedi. Bedelli kurasının bölümlere ayrılabileceğini belirten Turan, “Bu konuda iki farklı görüş var. Bir grup, 140 bin bedelli olmayacağı görüşünde. Ekstra düzenlemeye gerek olmayacağı düşünülüyor. İkinci görüşe göre ise yaş, eğitim gibi kriterlerle kurasız öncelik verilebilir. Bu yönde değişim olabilir” görüşünü dile getirdi. Turan, 6 ayı dolduran er ve erbaşların hemen terhisinin güvenlik sorunu oluşturmayacağını, TSK’nın da bu görüşte olduğunu söyledi. 

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