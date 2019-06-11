Bedelli askerlikte yaş önceliği sağlanabilir
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacağını belirterek, kura öngörülen bedelli sisteminde adaylara eğitim ve yaşa dayalı öncelik sağlanabileceğini açıkladı.
Meclis gündemiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Turan, bugün basına kapalı yapılacak AK Parti grup toplantısında Milli Savunma Bakan Yardımcısı İsmet Yılmaz’ın milletvekillerini bilgilendireceğini vurguladı. Turan, “Bazı maddelerle ilgili kendi içimizdeki değişiklik talepleri, muhalefetin tespitleri bizi tekrar gözden geçirmeye itti. Askere Alma Kanunu herhangi bir kanun değil, polemiklerden uzak bir kanun olması gerekir. Gözden kaçırılmaması gereken düzenlemeler var, teknik detaylar var. Taraflarla görüşmeler yapıldı, büyük emek harcandı. Niyetimiz bu salı günü görüşmeye başlayıp bu hafta bitirmek. Askerde bu düzenlemeyi bekleyen binlerce gencimiz var, Ancak öngörmediğimiz tartışmalar oluyor, bu hafta olmazsa haftaya biter” dedi.
POLEMİK OLMASIN
Turan, Cumhurbaşkanı’na barışta bazı şartlarda “gönüllüler” belirleme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45’inci maddeyle ilgili muhalefetin itirazına katılmadıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı’na sıradışı bir yetki verildiğine dair eleştirilerin doğru olmadığını belirten Turan, “1970 yılında Bakanlar Kurulu’na bu yetki verilmiş. Zaten var olan yetkinin devamından bahsediyoruz. Bunun polemik konusu olmasını doğru bulmuyoruz” dedi.
GÜVENLİK SORUNU OLUŞMAZ
Turan, teklife göre son kez bedelliye başvurma hakkı tanınan bakaya ve yoklama kaçaklarına değinirken, “2 milyon 200 bin gencimiz askerliğini ertelemiş durumda. Her sene 700 bin oranında bu rakam artıyor” dedi. Bedelli kurasının bölümlere ayrılabileceğini belirten Turan, “Bu konuda iki farklı görüş var. Bir grup, 140 bin bedelli olmayacağı görüşünde. Ekstra düzenlemeye gerek olmayacağı düşünülüyor. İkinci görüşe göre ise yaş, eğitim gibi kriterlerle kurasız öncelik verilebilir. Bu yönde değişim olabilir” görüşünü dile getirdi. Turan, 6 ayı dolduran er ve erbaşların hemen terhisinin güvenlik sorunu oluşturmayacağını, TSK’nın da bu görüşte olduğunu söyledi.
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