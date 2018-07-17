Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik yaşı 27, ücreti ise 20 bin lira
Yüz binlerce kişinin aylardır heyecanla beklediği bedelli askerlik konusunda somut gelişmeler yaşanıyor. Bedelli askerlikte yaşın 27, ücretin ise 20 bin TL olacağına dair bilgiler dolaşıyor. Öte yandan bedelli askerliğin çıkmasını bekleyen vatandaşlar, bedelli askerliğin hangi tarihte çıkacağına dair araştırma yapıyor. Peki, bedelli askerlik ne zaman çıkacak?
Bedelli askerlik yaşı ve ücreti ile son günlerin gündem konuları arasında yer alıyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen binlerce kişinin merakla sorguladığı bedelli askerlik yaşı için yeni bilgiler, 16 Temmuz öğle saatlerinde geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'nin açılmasıyla birlikte ilk işlerinden birisinin bedelli askerlik olacağını açıkladı. Bazı haber kaynaklarına yansıyan bilgilere göre ise bedelli askerlik yaşının 27, ücretinin ise 20 bin lira olacağı yönünde iddialar yer aldı. Peki, bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte, tüm detaylar
Bedelli askerlikte yaşın 27, ücretin ise 20 bin TL olacağı belirtiliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuya ilişkin olarak, "AK Parti’nin vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedellinin de ekim gibi gündeme geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik ile ilgili olarak muhalefete bilgi verdikleri iddialarına ilişkin Turan, "Gündemimizde sadece Olağanüstü Hal var. Olağanüstü Hal kaldırıldıktan sonra bahsettiğim teklif söz konusu. Bedelli askerliğe şöyle bakılmakta fayda var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat ettiği ve yapmadığı hiçbir düzenleme olmamıştır. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden biri bu olacaktır. İçeriği ile ilgili bakanlığımız çalışma yapacaktır. Bedelli ile ilgili Ekim gibi gündeme geleceğini, Mecliste yasalaşacağını ifade etmek istiyorum" dedi.
Gün içerisinde A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz şu bilgileri aktarmıştı:
"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını vermişti.
Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.
Çalışmalar titiz şekilde devam ediyor. Öne çıkan kriter 26 yaş, 20 bin lira."
İlerleyen saatlerde bedelli yaş ve ücreti konusunda gelen yeni açıklamalar, yaşın 27, ücretin ise 20 bin lira olduğu yönünde belirdi.
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