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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.11.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de... Bedellide 4. celp dönemi ne zaman açıklanır?

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Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de... Bedellide 4. celp dönemi ne zaman açıklanır?

Bedelli askerlikte 21 gün askerlik görevini yerine getirmek isteyen adayların sorgulamaları devam ediyor. Ağustos ayından bu yana 800 bin civarı vatandaşın başvuruda bulunduğu bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı 4. celp dönemi açıklaması beklenmeye devam ediliyor. Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yapılan başvuruların ardından planlayacağı celp yerleri ve tarihleri bilgisi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, bedelli askerlik 4. dönem celp yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların araştırdığı o detaylar

Bedelli askerlikte ASAL yoklama işlemlerini tamamlayan binlerce vatandaş, celp yerleri hakkında yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. 3 Ağustos-3 Kasım tarih aralığında tamamlanacağı açıklanan ancak yoğunluk nedeniyle 4 Kasım akşam saatlerine kadar devam eden başvuruların ardından gözler, ilk celp tarihi olan 4. döneme çevrildi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın 4. dönem celp tarihleri açıklaması ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yaklaşık 800 bin kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdiği bedelli askerlikte ilk üç dönemin ardından 4. dönem celp dönemi tarihleri MSB tarafından açıklanacak. Bedelli askerlik celp dönemi tarihleri, bakanlığın 4 Kasım akşamı tamamlanan başvuruları değerlendirmeye almasının ardından erişime açılacak.

Celp tarihleri açıklamasında 4-5-6. döneme ait tarih detaylarının yer alması bekleniyor. Bakanlıktan açıklamanın yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir duyuru ise henüz yapılmadı.

BEDELLİ ASKERLİK ASKERİ MALZEME SATICILARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Askere gidecek bireylere yönelik ürün satışı yapan işletme sahipleri, bedelli askerlikle birlikte işlerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Bedelli askerlik dolayısıyla siparişlere yetişmekte zorluk çektiklerini ifade eden satıcılar, bu talebin işlerini düzelttiği ve sektörü hareketlendirdiğini açıkladı.

'SÜREKLİ BEDELLİ' Mİ GELECEK?

Bedelli askerlikten faydalanan yaklaşık 800 bin kişinin talebinin ardından askerlik sisteminde yeni bir düzenleme için çalışmalara geçildiği açıklandı. Kulislerde yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) yürüttüğü çalışmalarda yeni askerlik sisteminin 'eşit süre' üzerinde yapılanacağı konuşuluyor. Tek tip askerlik düzenlemesinde 9 aylık bir sürenin gündemde yer aldığı, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesinin ardından dileyen kişilerin kalan kısmı bedelli olarak tamamlayabileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Doktor, mimar, mühendis gibi meslek gruplarında olanlardan ise mesleki anlamda yararlanılabileceği üzerinde duruluyor.

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