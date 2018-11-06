Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de... Bedellide 4. celp dönemi ne zaman açıklanır?
Bedelli askerlikte 21 gün askerlik görevini yerine getirmek isteyen adayların sorgulamaları devam ediyor. Ağustos ayından bu yana 800 bin civarı vatandaşın başvuruda bulunduğu bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı 4. celp dönemi açıklaması beklenmeye devam ediliyor. Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yapılan başvuruların ardından planlayacağı celp yerleri ve tarihleri bilgisi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, bedelli askerlik 4. dönem celp yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların araştırdığı o detaylar
Bedelli askerlikte ASAL yoklama işlemlerini tamamlayan binlerce vatandaş, celp yerleri hakkında yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. 3 Ağustos-3 Kasım tarih aralığında tamamlanacağı açıklanan ancak yoğunluk nedeniyle 4 Kasım akşam saatlerine kadar devam eden başvuruların ardından gözler, ilk celp tarihi olan 4. döneme çevrildi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın 4. dönem celp tarihleri açıklaması ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar
BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yaklaşık 800 bin kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdiği bedelli askerlikte ilk üç dönemin ardından 4. dönem celp dönemi tarihleri MSB tarafından açıklanacak. Bedelli askerlik celp dönemi tarihleri, bakanlığın 4 Kasım akşamı tamamlanan başvuruları değerlendirmeye almasının ardından erişime açılacak.
Celp tarihleri açıklamasında 4-5-6. döneme ait tarih detaylarının yer alması bekleniyor. Bakanlıktan açıklamanın yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir duyuru ise henüz yapılmadı.
BEDELLİ ASKERLİK ASKERİ MALZEME SATICILARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Askere gidecek bireylere yönelik ürün satışı yapan işletme sahipleri, bedelli askerlikle birlikte işlerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Bedelli askerlik dolayısıyla siparişlere yetişmekte zorluk çektiklerini ifade eden satıcılar, bu talebin işlerini düzelttiği ve sektörü hareketlendirdiğini açıkladı.
'SÜREKLİ BEDELLİ' Mİ GELECEK?
Bedelli askerlikten faydalanan yaklaşık 800 bin kişinin talebinin ardından askerlik sisteminde yeni bir düzenleme için çalışmalara geçildiği açıklandı. Kulislerde yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) yürüttüğü çalışmalarda yeni askerlik sisteminin 'eşit süre' üzerinde yapılanacağı konuşuluyor. Tek tip askerlik düzenlemesinde 9 aylık bir sürenin gündemde yer aldığı, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesinin ardından dileyen kişilerin kalan kısmı bedelli olarak tamamlayabileceği söylentiler arasında yer alıyor.
Doktor, mimar, mühendis gibi meslek gruplarında olanlardan ise mesleki anlamda yararlanılabileceği üzerinde duruluyor.
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