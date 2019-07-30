Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2019 yılı bedelinin 33 bin 230 lira ve 2019 yılı dövizle askerlik ücretinin 5 bin 442 avro olarak belirlendiği bildirildi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlandı. Gözler şimdi bedelli askerlik kurasının yapılacağı tarihte. Peki, bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kanun gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı. İşte, bedelli askerlik kura çekim tarihi...
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlandı. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.
Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.
Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.
2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.
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