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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?

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Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2019 yılı bedelinin 33 bin 230 lira ve 2019 yılı dövizle askerlik ücretinin 5 bin 442 avro olarak belirlendiği bildirildi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlandı. Gözler şimdi bedelli askerlik kurasının yapılacağı tarihte. Peki, bedelli askerlik kura çekimi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kanun gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı. İşte, bedelli askerlik kura çekim tarihi...

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlandı. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.

Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

 

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