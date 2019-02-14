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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son detaylar! Bedelli askerlik kalıcı olacak mı? İşte merak edilen o formül

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Parametre programında yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili Ankara kulislerinden son bilgileri aktardı. Canova, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik seçeneğinin de kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

Ankara kulislerinden aldığı bilgileri aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu bilgileri verdi:

"Tek tip askerlik, seçim sonrası öncelikli düzenlemeler arasında yer alacak gibi duruyor. Orada da bir kaç formül var, henüz netleşmedi. Çalışmalar devam ediyor ve düzenlemeler yapılıyor. Taslak üzerinde değişikliğe gidiliyor. Ankara'da kulislere yansıyan bir formül var. Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi üzerinde duruluyor.

1 aylık temel eğitim olarak bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale gelebilir. Daha uzun askerlik yapmak istemeyenler, belirlenecek bedeli ödeyerek 1 ay temel eğitim alabilecek. Bedelli askerlik yapmayacaklar içinse biraz eğitim durum kriter olacak gibi duruyor. Lise, üniversite mezunu olup olmama durumlarına göre askerlik süreleri kademelendirilecek gibi duruyor. Mesela üniversite mezunları için 2 veya 3 aylık bir askerlikten söz ediliyor. 2 yıllık okul bitirenler için 4 ay olabilir deniyor. Lise mezunları için 6 veya 9 ayık bir süreden bahsediliyor. 

LİSE MEZUNLARI İÇİN 9 İLE 12 AY

Lise altı mezunlar için ise 9 ile 12 ay gibi bir süreden bahsediliyor. Profesyonel askerlik yapmak isteyenler içinde bir imkan tanınacak. Komutanının referansının alınması durumunda üç yıl sözleşmeli asker olacak ve bu üç yılın sonunda girdiği sınavlara başarılı olanlar kadroya alınıp profesyonel asker olabilecek gibi bir çalışma söz konusu. Ancak birkaç formül var. Konu ile ilgili epey mesafe alındı ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Tabi tüm bunlar seçimden sonra olacak.'' dedi.

 

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