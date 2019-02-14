Yeni askerlik sistemiyle ilgili son detaylar! Bedelli askerlik kalıcı olacak mı? İşte merak edilen o formül
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Parametre programında yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili Ankara kulislerinden son bilgileri aktardı. Canova, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik seçeneğinin de kalıcı hale gelebileceğini söyledi.
Ankara kulislerinden aldığı bilgileri aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu bilgileri verdi:
"Tek tip askerlik, seçim sonrası öncelikli düzenlemeler arasında yer alacak gibi duruyor. Orada da bir kaç formül var, henüz netleşmedi. Çalışmalar devam ediyor ve düzenlemeler yapılıyor. Taslak üzerinde değişikliğe gidiliyor. Ankara'da kulislere yansıyan bir formül var. Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi üzerinde duruluyor.
1 aylık temel eğitim olarak bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale gelebilir. Daha uzun askerlik yapmak istemeyenler, belirlenecek bedeli ödeyerek 1 ay temel eğitim alabilecek. Bedelli askerlik yapmayacaklar içinse biraz eğitim durum kriter olacak gibi duruyor. Lise, üniversite mezunu olup olmama durumlarına göre askerlik süreleri kademelendirilecek gibi duruyor. Mesela üniversite mezunları için 2 veya 3 aylık bir askerlikten söz ediliyor. 2 yıllık okul bitirenler için 4 ay olabilir deniyor. Lise mezunları için 6 veya 9 ayık bir süreden bahsediliyor.
LİSE MEZUNLARI İÇİN 9 İLE 12 AY
Lise altı mezunlar için ise 9 ile 12 ay gibi bir süreden bahsediliyor. Profesyonel askerlik yapmak isteyenler içinde bir imkan tanınacak. Komutanının referansının alınması durumunda üç yıl sözleşmeli asker olacak ve bu üç yılın sonunda girdiği sınavlara başarılı olanlar kadroya alınıp profesyonel asker olabilecek gibi bir çalışma söz konusu. Ancak birkaç formül var. Konu ile ilgili epey mesafe alındı ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Tabi tüm bunlar seçimden sonra olacak.'' dedi.
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