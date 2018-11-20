Bedelli askerlik için gerekli olan malzemeler nelerdir?
Bedelli askerlik için beklenen tarihler açıklandı ve askere gidecek olan vatandaşlar bir an önce eksiklerini karşılamak amacıyla internet üzerinden araştırmalara başladı. Bedelli askerlik yapacak olanlar için çantanızda bulundurmanız gereken pek çok malzeme bulunuyor. İşte bu malzemelerden bazıları.
Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte 21 günlük askerlik yapacak olan vatandaşlara kışla kapısı aralanacak. 21 günlük askerlik için vatandaşların nelere ihtiyacı olacak? İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi.
BEDELLİ ASKERLİK ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER
Dolap ve bot kilidi: Askerliğin ilk günlerinde karışıklık yaşanabilir. Koğuşlardaki eşyalar ve ayakkabılar kaybolabilir. Bu nedenle botlar ve dolaplar için üretilen küçük kilitlere ihtiyaç duyulabilir.
Cep telefonu: Askerler, eğitim saatleri dışında aileleri ve yakınları ile telefon kullanarak görüşebilir. Cep telefonlarında aranan özellik, kamerasız ve ses kaydı yapamıyor olmasıdır. Kamerası olan ve ses kaydı alan cep telefonları askerlikte kullanılamaz.
Çorap ve yedek tıraş bıçağı: Bu malzemeler TSK tarafından temin edilmesine rağmen, çok çabuk yıpranmaları dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan malzemeler arasında yer alır.
Deodorant: Bedelli askerlik ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerden birisi de deodoranttır. Yaz dönemi ve sıcak havalarda askerlik yapacak olanlar, deodorant gibi temizlik ürünlerini de çantalarına eklemelidir.
Bedelli askerlik yapacak olanlar bu malzemeler dışında yanlarına;
Ortopedik tabanlık,
Sivil giysiler,
Küçük not defteri,
Saat,
Ankesörlü telefon kartı,
Boyuna asılabilen ipli cüzdan ve
Mantar kremi gibi ürünler de alabilirler.
Önerilen malzemeleri alamayanlar, kışla içerisinde bulunan kantinlerden de ihtiyaçlarını giderebilirler. Reçeteli ilaçlar, ihtiyaç halinde revire giderek alınabilir. Askerlerin yanlarında ilaç taşımaları yasak ancak ağızdan sprey, hava vb. şekilde alınan ilaçların taşınmasına izin verilir.
Bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru yapanların, e-Devlet sistemi üzerinde belirtilen tarih aralığında birliğine teslim olması gerekir. Zamanında birliğine teslim olmayanlar, Askerlik Kanunu 47. maddesine göre bedelli askerlik hakkından mahrum bırakılırlar.
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