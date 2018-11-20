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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik için gerekli olan malzemeler nelerdir?

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Bedelli askerlik için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Bedelli askerlik için beklenen tarihler açıklandı ve askere gidecek olan vatandaşlar bir an önce eksiklerini karşılamak amacıyla internet üzerinden araştırmalara başladı. Bedelli askerlik yapacak olanlar için çantanızda bulundurmanız gereken pek çok malzeme bulunuyor. İşte bu malzemelerden bazıları.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte 21 günlük askerlik yapacak olan vatandaşlara kışla kapısı aralanacak. 21 günlük askerlik için vatandaşların nelere ihtiyacı olacak? İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi.

BEDELLİ ASKERLİK ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Dolap ve bot kilidi: Askerliğin ilk günlerinde karışıklık yaşanabilir. Koğuşlardaki eşyalar ve ayakkabılar kaybolabilir. Bu nedenle botlar ve dolaplar için üretilen küçük kilitlere ihtiyaç duyulabilir.

Cep telefonu: Askerler, eğitim saatleri dışında aileleri ve yakınları ile telefon kullanarak görüşebilir. Cep telefonlarında aranan özellik, kamerasız ve ses kaydı yapamıyor olmasıdır. Kamerası olan ve ses kaydı alan cep telefonları askerlikte kullanılamaz.

Çorap ve yedek tıraş bıçağı: Bu malzemeler TSK tarafından temin edilmesine rağmen, çok çabuk yıpranmaları dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan malzemeler arasında yer alır.

Deodorant: Bedelli askerlik ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerden birisi de deodoranttır. Yaz dönemi ve sıcak havalarda askerlik yapacak olanlar, deodorant gibi temizlik ürünlerini de çantalarına eklemelidir.

Bedelli askerlik yapacak olanlar bu malzemeler dışında yanlarına;

Ortopedik tabanlık,
Sivil giysiler,
Küçük not defteri,
Saat,
Ankesörlü telefon kartı,
Boyuna asılabilen ipli cüzdan ve
Mantar kremi gibi ürünler de alabilirler.

Önerilen malzemeleri alamayanlar, kışla içerisinde bulunan kantinlerden de ihtiyaçlarını giderebilirler. Reçeteli ilaçlar, ihtiyaç halinde revire giderek alınabilir. Askerlerin yanlarında ilaç taşımaları yasak ancak ağızdan sprey, hava vb. şekilde alınan ilaçların taşınmasına izin verilir.

Bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru yapanların, e-Devlet sistemi üzerinde belirtilen tarih aralığında birliğine teslim olması gerekir. Zamanında birliğine teslim olmayanlar, Askerlik Kanunu 47. maddesine göre bedelli askerlik hakkından mahrum bırakılırlar.

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