Bedelli askerlik çıkacak mı sorusuna Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama

Bedelli askerlik bu yıl çıkacak mı sorusunun cevabı siyasi isimlere sorulurken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Dün akşam da Binali Yıldırım sorulan bir soru üzerine görüşlerini dile getirdi. 'Seçimden sonra iş başına gelecek hükümetin bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor” diyen Binali Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde;

Bedelli askerlik beklentisi olanlar var. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?



Ben bazı bilgileri paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Bakın, şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585 bin 210. Yoklama kaçağı olanlar 570 bin 422 kişi.



56 bin 947 kişi bakaya. 5 bin 772 kişi firarda. Askerliğini çeşitli nedenlerle ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279 kişi. Bunlar arasında öğrencilik nedeniyle erteleyenler yok. Öğrencilik nedeniyle askerliğini erteleyenler de 1 milyon 885 bin 438 kişi.



Silah altında bulunan er sayısı ise 360 bin 869. Gelecek yıl, yani 2019’da silah altına alınması planlanan 345 bin 933 kişi. Yani, 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Bu rakamı, gelecek yıl askere alınacak kişi sayısı olan 345 bin 933’e bölünce 15.7 çıkıyor. Yaklaşık 16 yıl.



Bunların yaşını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek. Gerçek bu. Yıllık ihtiyaç belli, yuvarlak hesap 350 bin kişi. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var. Nasıl çözeceğiz?



RAKAMLAR ORTADA



*Bu durumda bedelli askerlik gündeme gelir mi?



- Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye’nin gerçekleri budur. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.



Ayrıca, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetler’de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. Ve aldığımız önemli bir karar daha var. Operasyonlara, ön plana asla silah altındaki er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle yorumlamıştı

Bedelli askerlik konusunda, askerlik çağına gelen gençler özellikle sosyal medyadan sıklıkla 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorusunun cevabını arıyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de katıldığı seçim özel programında flaş açıklamalarda bulundu. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? İşte o kısa açıklama;

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genel Kurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız." dedi.

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.

2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.