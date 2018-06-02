Bedelli askerlik çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı..

Bedelli askerlik konusunda, askerlik çağına gelen gençler özellikle sosyal medyadan sıklıkla 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorusunun cevabını arıyorlardı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de katıldığı seçim özel programında flaş açıklamalarda bulundu. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? İşte o kısa açıklama;

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genel Kurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız." dedi.

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.

2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.