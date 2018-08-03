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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı

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Son dakika... Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli askerlik başvuru süreci öncesinde bazı detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Bedelli askerlik ödemeleri, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Ortalama 400 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik başvuru sürecinde, bu haktan yararlanan çalışanlar ücretsiz izinli olarak sayılacak. İşte, bedelli askerlik başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

Bedelli Askerlik başvurusu için beklentilerini sürdüren vatandaşlar için beklenen Resmi Gazete kararı yayımlandı. 3 Ağustos Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı. Peki, bedelli askerlik başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, birçok vatandaşın aklındaki soru hakkında bazı detaylar,

BAŞVURULAR 'ASAL'DAN YAPILACAK

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

21 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

Bedelliden faydalanan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

SAĞLIK NEDENİYLE MUAF TUTULANLAR DA FAYDALANABİLECEK

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

BEDELLİDEN FAYDALANANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

EĞİTİMDE NELER YER ALACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre, bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk eğitimiyle birlikte sporun yanı sıra yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak. Temel askerlik eğitiminin verileceği birliklere ilişkin planlama çalışması da TSK tarafından yürütülüyor. Muş, “Başvuru sayısı etkili olacak. Sayının yüksek olması halinde bedelliden yararlanacaklar bu eğitime celp dönemlerine göre alınabilir, ayrıca bunun için farklı birlikler de görevlendirilebilir. Bunun çalışması yapılıyor. Geçmiş dönemlerde uygulamadan yararlanacakların yaklaşık yüzde 30’u başvurmuş, bu dönem de bu oranda başvuru olursa, 400 bin civarında bir başvuru bekleniyor” bilgisini verdi.

ZİRAAT VE HALKBANK

Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.

 

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