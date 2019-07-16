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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet askerlik başvuru süreci

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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet askerlik başvuru süreci

Bedelli askerlik başvurusu için Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği takvim başladı. Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınmak isteyen vatandaşlar, 16-31 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Diğer taraftan aynı tarihlerde er/erbaş, yedek subay ve yedek astsubay adayları da tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi kapsamında tercihler nasıl yapılabilecek? İşte, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı o bilgiler ve bedelli askerlik kura süreci hakkında bazı bilgiler

Yoklaması olan ya da olmayan bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay, erbaş/er yükümlüleri, E-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Bedelli askerlik başvurusu ile birlikte aynı anda yedek subay ve yedek astsubay başvuruları da mümkün olabilecek. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak ve kuralar nasıl çekilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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YEDEK SUBAY OLMAK İSTEYEN YOKLAMA KAÇAKLARI BU İŞLEMLERİ YAPACAK

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracak.

Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacaktır. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019’a (dahil) kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a (dahil) kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro’dur. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

İdari para cezası alanlardan;

26 Haziran 2019 (dahil) itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların,

26 Aralık 2019’a (dahil) kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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