Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet askerlik başvuru süreci

Yoklaması olan ya da olmayan bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay, erbaş/er yükümlüleri, E-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Bedelli askerlik başvurusu ile birlikte aynı anda yedek subay ve yedek astsubay başvuruları da mümkün olabilecek. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak ve kuralar nasıl çekilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.



2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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YEDEK SUBAY OLMAK İSTEYEN YOKLAMA KAÇAKLARI BU İŞLEMLERİ YAPACAK



İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracak.



Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacaktır. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.



Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019’a (dahil) kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a (dahil) kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.



2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro’dur. Mevcut uygulamaya devam edilecek.



İdari para cezası alanlardan;



26 Haziran 2019 (dahil) itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların,



26 Aralık 2019’a (dahil) kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.