Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 4. dönem celp tarihleri
Henüz Bedelli askerlik başvurusu yapmamış vatandaşların merakla araştırdığı celp tarihleri için detaylar belli oldu. Toplamda 21 gün sürecek olan bedelli askerlik için başvurular, E-Devlet ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, bedelli askerlik başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte, celp tarihleri ve detaylı bilgiler
Bedelli askerlik 4. dönem celp tarihleri, kasım ayı içerisinde belli olacak. Bedelli askerlik başvuruları ise 3 Kasım tarihinde sona erecek. 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar, bedelli askerlik imkanından faydalanabilecek. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi, bu işlem askerlik şubelerine giderek de tamamlanabilecek. İşte, bedelli askerlik başvuru ve celp dönemleri hakkında bazı bilgiler
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;
1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.
2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.
BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
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