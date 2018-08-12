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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.08.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Bedelli askerlik başvurusunun nasıl yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 3 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile resmen yürürlüğe giren bedelli askerlik için başvurular başladı. Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından alınan bedelli askerlik başvurularında ikinci aşama bankalar üzerinden gerçekleşiyor. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Bedelli askerlik başvurularında rağbet sürmeye devam ediyor. 3 Ağustos'ta yapılmaya başlanan bedelli askerlik başvurularında ilk aşama e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İkinci aşama ise bankalarda yapılan ödemenin ardından yapılacak. İşte bedelli askerlik başvurularının detayları.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüle
r, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.

Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.

Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR

Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.

 PTT ASKERLİK BAŞVURU ÖDEMELERİNİ ALMAYA BAŞLADI

ŞİRKETTEN yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.
Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.

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