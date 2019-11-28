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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar?

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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik başvurusu yaparak Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sunduğu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, bakanlığın yayımladığı bilgilere göre bedelli askerlik ücreti ve detaylı bilgiler

Bedelli askerlik başvurusu, yeni sistem ile birlikte yıl boyunca gerçekleştirilebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet ile entegre olarak çalışan ekranı ile bedelli askerlik başvurusu gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, ödemeleri ise belirtilen tarih aralığında hesaplara yatıracak. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, 2020 yılının ilk günlerine kadar 33 bin 230 lira olacak. 2020 yılında ücretin güncellenmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

  1. Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
  2. Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir.  Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

  3. Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

 


Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar

 

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