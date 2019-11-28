Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik başvurusu yaparak Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sunduğu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, bakanlığın yayımladığı bilgilere göre bedelli askerlik ücreti ve detaylı bilgiler
Bedelli askerlik başvurusu, yeni sistem ile birlikte yıl boyunca gerçekleştirilebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet ile entegre olarak çalışan ekranı ile bedelli askerlik başvurusu gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, ödemeleri ise belirtilen tarih aralığında hesaplara yatıracak. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik ücreti, 2020 yılının ilk günlerine kadar 33 bin 230 lira olacak. 2020 yılında ücretin güncellenmesi bekleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;
- Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
- Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
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