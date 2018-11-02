Bedelli askerlik başvuru ücreti için hafta sonu bankalar çalışacak mı?
Bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte yüz binlerce aday hafta sonu bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Bedelli askerlik bedeli yatırmak isteyenler için Ziraat Bankası'nın il merkezindeki şubeleri cumartesi ve pazar günü açık olacak.
Bedelli askerlik başvurusu için hafta sonu bankalar açık olacak mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan flaş açıklamayla birlikte bedelli askerlik başvuru süresi uzatıldı ve askeriyelerin hafta sonu mesaiye devam edeceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilmesi kararının alınması sonrasında, Ziraat Bankası’nın da 81 ildeki 126 şubesi ile hafta sonu bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edeceği öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak şubeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecek.
05 kasım ise bedelli askerlik tahsilatları için son gün Bankanın tüm şubelerinden tahsilat imkanı mevcut.
Bedelli askerlik hizmet bedeli yatıracak olan vatandaşların merak ettiği konu hangi bankaların hafta sonu açık olacağı oldu. İşte Ziraat Bankası'ndan yapılan o açıklama;
ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada il merkezlerindeki şubelerin bedelli askerlik bedelini yatırmak isteyenler için cumartesi ve pazar günleri açık olacağı bildirildi.
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