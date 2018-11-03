Bedelli askerlik başvuruları pazar günü de yapılabilecek.. İşte detaylar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.11.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik başvuruları pazar günü de yapılabilecek.. İşte detaylar

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Bedelli askerlik başvuruları pazar günü de yapılabilecek.. İşte detaylar

Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak. Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri 4 Kasım Pazar günü de açık olacak.. Konu hakkında Ziraat Bankası'da resmi açıklama yaparak bedelli askerlik başvuruları için 4 Kasım Pazar günü mesai saatlerinin 10:00 - 17:00 arasında olacağını duyurdu.

Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da (4 Kasım Pazar) yapılabilecek. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak

Ziraat Bankası bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da alacak

Ziraat Bankası hafta sonu da Bedelli Askerlik ödemelerini almaya devam edecek.

Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir. 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir.

PAZAR GÜNÜ İLİNİZDEKİ AÇIK OLAN ŞUBELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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