Bedelli askerlik başvuruları pazar günü de yapılabilecek.. İşte detaylar
Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak. Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri 4 Kasım Pazar günü de açık olacak.. Konu hakkında Ziraat Bankası'da resmi açıklama yaparak bedelli askerlik başvuruları için 4 Kasım Pazar günü mesai saatlerinin 10:00 - 17:00 arasında olacağını duyurdu.
Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da (4 Kasım Pazar) yapılabilecek. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak
Ziraat Bankası bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da alacak
Ziraat Bankası hafta sonu da Bedelli Askerlik ödemelerini almaya devam edecek.
Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir. 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir.
PAZAR GÜNÜ İLİNİZDEKİ AÇIK OLAN ŞUBELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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