Bedelli askerlikte son durum | Bedelli askerlik başvurusu için son tarih ne zaman?

Bedelli askerlik başvuruları için süreç devam ediyor. E-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra bedelli askerlik için askerlik şubesinde işlemlerini yaptırdı. Peki, bedelli askerlik başvuru şartları neler, başvuru için son gün ne zaman?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.



Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.



Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüle

r, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.



Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.



Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR



Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ İLK RAKAMLAR

Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, " Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır " diye konuştu.

Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvurunun yapıldığı belirtildi.