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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman? Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı?

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Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman? Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı?

Celp tarihleri ile bir süredir gündemde olan bedelli askerlikte başvuru süreci devam ediyor. Yaklaşık 700 bin kişinin başvuru işlemlerini gerçekleştirdiği bedelli askerlikte, askerlik şubesinde oluşan yoğunluk nedeniyle sürenin uzatılması talep ediliyor. İşte, bedelli askerlik 4. dönem celp tarihleri ve başvuru süresinin uzatılması hakkında gündeme gelen talepler hakkında bazı detaylar

Bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, henüz başvurularını tamamlayamamış vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 3 Ağustos tarihinden bu yana alınmaya devam eden süreçte başvurularını tamamlayan vatandaşlar celp tarihler için beklenti içinde yer alırken, askerlik şubesindeki işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar ise tarihin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Peki, bedelli askerlik başvurusu uzatılacak mı? İşte, 4. dönem celp tarihleri ve detaylı bilgiler

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

SİVİL Memurlar Sendikası (SİME- SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, bedelli askerlik başvuru süresiyle ilgili "3 Ağustos’tan bugüne kadar bedelli askerlikte toplam 380 bin kişinin sevki yapıldı. Şimdi 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. İstatistiklere göre bu imkansız görünüyor. Bedelli askerlik başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı" dedi.

SİME- SEN Genel Başkanı Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını belirtti. Türkiye’de, şu anda 368 askerlik şubesince hizmet verildiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalıştığını belirten Dursun, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 Ağustos’tan bugüne kadar bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. ’24 saat çalışma’ denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahil yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok görünüyor. Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığının hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı

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