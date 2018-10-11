Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların internet üzerinden merakla araştırdığı celp yerleri, bakanlığın internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 bin vatandaşın yararlanmak üzere başvurduğu bedelli askerlikte, ilk üç celp birliklerine teslim oldu. Peki, bedelli askerlik 4. dönem celp yerleri açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. Son celp döneminin de silah altına alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 4. celp dönemi yerleri, bakanlığın 3 Kasım tarihinde yapacağı planlama sonrası belirlenecek. İşte, bedelli askerlik celp dönemi yerleri hakkında bazı bilgiler
BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
HAKİM VE SAVCILAR İÇİN BEDELLİDE İDARİ TATİL TALEBİ
Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.
ÖĞRETMENLER SÖMESTR VE YAZ TATİLİNDE YAPABİLECEK
Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.
"Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.
İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi.
Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.
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