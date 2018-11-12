Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlikte son durum
Bedelli askerlik celp dönemleri için sorgulamalar devam ediyor. 3 Ağustos'ta başlayan ve 4 Kasım akşamına kadar devam eden bedelli askerlik müracaat sürecinin ardından 4. celp dönemi için beklentiler başladı. 633 bin 844 kişinin başvuru işlemini tamamladığını duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp dönemi tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri konusunda araştırmalarına devam eden vatandaşlar, bakanlığın resmi internet sitesine kilitlendi. Planlarını bu tarihlere göre şekillendirecek olan birçok vatandaş, bedelli askerlik celp dönemlerine odaklandı. Peki, bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
633 bin 844 kişinin başvurusunu tamamladığını açıklayan Bakan Hulusi Akar, bu kişilerin paralarını yatırdığını ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildiğini ifade etti.
Celp tarihleri hakkında da açıklama yapan Bakan Akar, eğitim tarihleri ve eğitim yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını duyurdu.
'SÜREKLİ BEDELLİ' Mİ GELECEK?
Bedelli askerlikten faydalanan yaklaşık 800 bin kişinin talebinin ardından askerlik sisteminde yeni bir düzenleme için çalışmalara geçildiği açıklandı. Kulislerde yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) yürüttüğü çalışmalarda yeni askerlik sisteminin 'eşit süre' üzerinde yapılanacağı konuşuluyor. Tek tip askerlik düzenlemesinde 9 aylık bir sürenin gündemde yer aldığı, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesinin ardından dileyen kişilerin kalan kısmı bedelli olarak tamamlayabileceği söylentiler arasında yer alıyor.
Doktor, mimar, mühendis gibi meslek gruplarında olanlardan ise mesleki anlamda yararlanılabileceği üzerinde duruluyor.
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