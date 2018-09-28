Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik celp yerleri
Bedelli askerlik hizmeti için 3. celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri "e-Devlet"ten yayımlandı. Bu gelişmenin ardından gerekli başvuru ve ödemesini yapıp beklemede olan vatandaşlar, 4. celp dönemi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3. celp yerlerini açıklamasının arından gözler bu kez 4. celp dönemine çevrildi. Konu hakkında beklenti içinde olan ve bir an önce 21 günlük zorunlu temel eğitime gitmek isteyen vatandaşlar, 4. celp dönemi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya dair detaylar...
Bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanacağı tarih henüz net değil. Ancak bedelli askerlik başvurusu için son gün olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği öngörülüyor. Konu hakkında MSB'den ya da başka kurumlardan açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
İLK ÜÇ CELP TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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