Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik celp takvimi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmalarının, 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edileceği bilgisini verdi. Bu açıklamanın ardından, bedelli askerlik 4. celp yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman belli olacak?
Bedelli askerlik celp takvimine ilişkin süreç devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuruların ardından, celp takviminin nasıl şekilleneceği, bedelli askerlik için para yatıran yüz binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. İşte, bedelli askerlik celp takvimine dair merak edilen detaylar...
HULUSİ AKAR'DAN CELP TAKVİMİ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. "Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır."
4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?
Celp tarihleri hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Hulusi Akar, eğitim tarihleri ve eğitim yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını duyurdu. Söz konusu celp dönemine ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
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