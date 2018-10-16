Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitecek?
Şu ana kadar yaklaşık 600 bin vatandaşın yararlanmak için başvurduğu bedelli askerlikte ilk 3 celp dönemi tamamlandı, gözler şimdi 4. celp döneminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Bedelli askerlik başvuru sürecini tamamlayan ve bekleme içine giren vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bedelli askerlik 4. celp yerlerini açıklayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman?
Bedelli askerlik hizmeti için 4. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihlerinin ne zaman açıklanacağı, son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Öte yandan henüz bedelli askerlik için gerekli başvuruyu yapmayan ve ücret ödemesini tamamlamayan vatandaşlar, 'Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bedelli askerliğe dair merak edilen soruların yanıtları...
4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?
Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular 3 Ağustos'ta başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.
KİMLER BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK?
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Başvuruların son günü ise 3 Kasım 2018 olacak.
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