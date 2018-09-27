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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Bedelli askerlik 3.dönem celp yerleri açıklandı! Bedelli askerlik celp yeri sorgulama

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Bedelli askerlik 3.dönem celp yerleri açıklandı! Bedelli askerlik celp yeri sorgulama

Bedelli askerlik celp yerleri bugün vatandaşların erişimine açıldı. Yaklaşık 14 bin yükümlünün sevk tarihlerinin belirlendiği süreçte, celp yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. 27 Eylül Çarşamba günü açıklanan bedelli askerlik yerleri, 28 Ağustos ve 6 Eylül'de açıklanan celp yerlerinin ardından üçüncüsü oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi. Gerekli prosedürü uygulayarak bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan ve beklemeye başlayan çok sayıda vatandaşı ilgilendiren üçüncü celp yerleri açıklandı.

Bedelli askerlikten faydalanacakların üçüncü celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Bedelli askerlikten faydalanacakların merakla beklediği 3. celp yerleri beklendiği gibi erişime açıldı. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından bugün üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı.

CELP YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

 

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