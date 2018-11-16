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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
16.11.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Bedelli askerler yemin etti

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Bedelli askerler yemin etti

General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi. Öte yandan, yemin töreni yapan askerler arasında milli atlet Ramil Guliyev de yer aldı. 

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  • Bedelli askerler yemin etti...
  • Bedelli askerler yemin etti...
  • Bedelli askerler yemin etti...
  • Bedelli askerler yemin etti...
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General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bin 417 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.     

Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nda 3. dönem bedelli erler ile 372. kısa dönem erler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.     

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.     

Törende birliğe ilk teslim olan er Muhammed Koyuncu, yaş kütüğüne plaket çaktı.     

Törene katılan General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, konuşmasında vatan hizmetini yapmak üzere birliğe katılan gençlerin ant içme törenini ifa ettiklerini belirterek, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen, şanlı al bayrağımız ve ülkemiz için canlarını feda eden, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları da şahitlik etmiştir." dedi.     

Tuğgeneral Akay, "Kahraman Mehmetçikler asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı yüce Türk milletinin güven ve sevgisinden almaktadır." şeklinde konuştu.     

Akay konuşmasını şöyle tamamladı:     

"Şimdi bu kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olarak hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Bizler de birer anne babayız. Bir evladın ne kadar zor yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden nizamiyeden adım attıkları andan itibaren onlar artık bizim de evlatlarımız olmuştur. Yiğit Mehmetçikler yolunuz ve bahtınız açık olsun."     

Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.     

Öte yandan, yemin töreni yapan askerler arasında milli atlet Ramil Guliyev ile iş insanı Aydın Doğan'ın torunu Alihan Yalçındağ da yer aldı. 

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