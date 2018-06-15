Bedelli açıklaması: Gündemimizde var

İDLİB’DE BARIŞ ZEMİNİ

“(SURİYE) İdlib olayında rejim, Rusya özellikle oradaki bazı terör örgütlerine yönelik nokta vuruşlar yaptılar. Gönlümüz bir an önce İdlib’i aslında bir barış zeminine kavuşturmak. Afrin’de neyi yakaladıysak İdlib’te bunu yakalamak. Bu tip bir göç dalgası olur mu, olmaz mı? Onu zaman belirleyecek. Biz göç dalgasını engelleyebilmek için görüşmelerimizi Rusya tarafıyla, İran tarafıyla yapıyoruz. Tel Rıfat bu noktada önemli bir durum arz ediyor. Ve bunu en az zararla nasıl atlatırsak o kadar isabetli olacak.

GENELKURMAY’LA KONUŞACAĞIZ

Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesine yönelik teklifler çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak? Şartları ne olacak? Bunu belirleyecek olan bir yerde de biz siviller olmaktan öte, askeri erkan, Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız, bize ‘Şu kadar asker gerekiyor’ dediği zaman biz kalkıp Genelkurmay’ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye’de Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda. Hâlâ da devam ediyor. Bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki, inşallah seçimlerden sonra bunu TSK ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra bunun adımlarını atacağız. Yani gündemimizde var.

Şu anda Kandil’i bombalıyoruz. Evet. Biz dost geçinenlere diyoruz ki, eğer dost iseniz siz halledin. Halledemiyorsanız, biz hallediyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak inşallah.

BAŞKA ADAY BULAMIYOR MU?

Şu ana kadar başta İnce olmak üzere, bunların ağzından ‘terörle mücadele’ diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok. Ama bizde var. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri yatıp kalkıp ne diyorlar? ‘Niye Edirne cezaevinde kalsın’ diyorlar. Kardeşim sen nasıl bir insansın? Bunların partisi, tutukluluğu veya mahkûmiyeti olmayan bir başka aday bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor? Dert başka. Sayın İnce, Bay Muharrem ne yaptı ? Edirne’de gitti, beyefendiyi ziyaret etti.

TÜRK-KÜRT AYRIMI YOK

Şimdi ben buradan Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum. Bak, ben bugüne kadar Kürt kardeşlerime ayrım yapmadım. Niye? Kardeşlerim, bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, böyle bir ayırım yok.

Bu Demirtaş denilen zat, 7 Haziran olaylarında benim Diyarbakırlı kardeşlerimi sokağa döktü mü? 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu mu? Ah benim Kürt kardeşim, bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu siz bozacaksınız, siz. Unutmayın, hiçbir zaman zulüm ile abat olunmaz. Onun için biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu oyunu da bozacağız.”

‘KAZANAMAZSAM BIRAKIRIM’ DEDİ

“Bay Kemal, bundan kurtulmak için bunu aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Halbuki Bay Muharrem, ‘Sen aday olacaksın’ diyordu. Buna rağmen olmadı. Niye? Bir an önce ‘O koltuğu kimseye kaptırmayayım’ dedi Bay Kemal. Kazanamayacağını da biliyor. Ne dedi Bay Muharrem, ‘Ben kazanamazsam bırakırım’ dedi. Göreceğiz. Zaman fazla değil. 8 gün kaldı.”