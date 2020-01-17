Bedelli 35 bin TL

Geçen yıl 33 bin 230 lira olan bedelli ücreti bu yıl 35 bin 54 lira olarak belirlendi. Yükümlülerin, bedelli ücretini 30 Haziran gününe kadar ödemesi gerekecek.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusuna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00’e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekecek. Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

BİRLİKLER OCAK 2021’DE

Yükümlülerin 30 Haziran saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak. Başvuruların Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021’de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.

2020 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ

Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin ise uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor. 2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran’a kadar 5 bin 261,09 Euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret de ayrıca duyurulacak.