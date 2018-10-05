BEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçeden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ, 5 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? Elektrikler ne zaman gelecek?
- GÜZELTEPE Mh., DÜZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16754-28222 TM)
- GAZİ Mh., 1365. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17329-28507 tm)
- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ZEKİ BORA Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., CUMHURİYET 3 Cd., BALATA Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., KOLEJ Cd., DEMOKRASİ Cd., TATLICI Cd., TÜRKOBA 1 Cd., BARIŞ Cd., KURTULUŞ Cd., GÖKBULAK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 23:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17338-24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)
- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., KÖROĞLU Cd., ÇALIŞLAR Cd., ATAKENT Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÜRPINAR Mh., MALİK AĞA Sk., ADNAN MENDERES Cd., KEMAL PAŞA Cd., DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., SULTAN FATİH Cd., ZİYA GÖKALP Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 20:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17333-22116-22467-22314-22318-22093-22333-22308-22307-22325-22412-22315-22310-27297-22411-22324-22201-22166-22413-22325-22326-22454-21393-21402-22060-20551-22438-20463-22427-22330-22331-22332-22353-21867-21795-20889-22427-22443-22328-)
- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., ATAMAN Cd., TİREBOLU Cd., ÇAMLIKTEPE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17396-26148-26030-26255-25485-26409-26410-26347-25031-26406-25416)
- FİRUZKÖY Mh., AKADEMİ Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., GENÇ Sk., GÜNIŞIĞI Sk., İNÖNÜ Cd., LATİFE HANIM Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17419-21843)
- UĞUR MUMCU Mh., 2107. Sk., 2111. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2118. Sk., 2117. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2122. Sk., 2121. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2127. Sk., 2127/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17424-28450 tm)
- NAKKAŞ Mh., BAŞKOMUTAN Cd., ÖRENBAYIRI Cd., HARMANLIKLAR Cd., BABA NAKKAŞ Cd., ÖRCÜNLÜ Mh., BAŞKOMUTAN Cd.DESİ Sk., ZENCEFİL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17427-23564-23118-23311-23669-23359-23209-23576-23575-23494-23127-23465-23112-23033-23367)
- GÖKEVLER Mh., 538. Sk., 2312. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 18:00-23:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17439-22480-22473-22472-22479-22478-22474-22475-22476-22477)
- HARAÇÇI Mh., DOSTLUK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17409-29091)
- GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17448-4331)
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