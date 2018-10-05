BEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?
GeriGündem BEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.10.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

BEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BEDAŞ elektrik kesintisi programını duyurdu… Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçeden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ, 5 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, kesintiler ne kadar devam edecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

- GÜZELTEPE Mh., DÜZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16754-28222 TM)

- GAZİ Mh., 1365. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17329-28507 tm)

- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ZEKİ BORA Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., CUMHURİYET 3 Cd., BALATA Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., KOLEJ Cd., DEMOKRASİ Cd., TATLICI Cd., TÜRKOBA 1 Cd., BARIŞ Cd., KURTULUŞ Cd., GÖKBULAK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 23:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17338-24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., KÖROĞLU Cd., ÇALIŞLAR Cd., ATAKENT Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÜRPINAR Mh., MALİK AĞA Sk., ADNAN MENDERES Cd., KEMAL PAŞA Cd., DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., SULTAN FATİH Cd., ZİYA GÖKALP Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 20:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17333-22116-22467-22314-22318-22093-22333-22308-22307-22325-22412-22315-22310-27297-22411-22324-22201-22166-22413-22325-22326-22454-21393-21402-22060-20551-22438-20463-22427-22330-22331-22332-22353-21867-21795-20889-22427-22443-22328-)

- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., ATAMAN Cd., TİREBOLU Cd., ÇAMLIKTEPE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17396-26148-26030-26255-25485-26409-26410-26347-25031-26406-25416)

- FİRUZKÖY Mh., AKADEMİ Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., GENÇ Sk., GÜNIŞIĞI Sk., İNÖNÜ Cd., LATİFE HANIM Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17419-21843)

- UĞUR MUMCU Mh., 2107. Sk., 2111. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2118. Sk., 2117. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2122. Sk., 2121. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2127. Sk., 2127/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17424-28450 tm)

- NAKKAŞ Mh., BAŞKOMUTAN Cd., ÖRENBAYIRI Cd., HARMANLIKLAR Cd., BABA NAKKAŞ Cd., ÖRCÜNLÜ Mh., BAŞKOMUTAN Cd.DESİ Sk., ZENCEFİL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17427-23564-23118-23311-23669-23359-23209-23576-23575-23494-23127-23465-23112-23033-23367)
- GÖKEVLER Mh., 538. Sk., 2312. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 18:00-23:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17439-22480-22473-22472-22479-22478-22474-22475-22476-22477)

- HARAÇÇI Mh., DOSTLUK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17409-29091)

- GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17448-4331)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı! 'Enerji içeceği ile 100 milyon TL böyle uçtu

Türkiye Batman şehitlerine ağlıyor…

İstanbul'da zihinsel engelli kadına tecavüz dehşeti

Kayıp Evrim'in babasından korkunç iddia: 'Mağarada olabilir'