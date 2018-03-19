Bebekler süt bekliyor

TERÖRİSTLERİN bıraktığı izler yalnızca harabeye dönmüş evlerle, bağ ve bahçelerle sınırlı değil; insanların yüzlerine yansıyan endişe, yaşadıkları korku dolu günlerin izlerini taşıyor. İç acıtan manzara eşliğinde ilerliyoruz. Güvenliğin sağlandığı Muhammediye köyünde, çevre beldelerden gelenlerle 250 olan nüfus iki katını aşmış. En büyük ihtiyaçlar bebeklere süt ve bez, yaşlılara ilaç; tek dilek ise eve dönmek.

ÖSO’nun kontrolündeki köyde Türkçe bilenlerin sayısı yok denecek kadar az. Suriye’nin Mervana köyünden Muhammediye’ye gelen Meryem Osman Mahmud ile konuşuyoruz. Mahmud, “Önce savaş oldu, evden çıktık. Köy köy gezdik. Teröristler zorla evlerimizden çıkardılar, evlerimizi yıktılar. Roketler atılmaya başlayınca kaçtık” sözleriyle anlatıyor yaşadıklarını.

Köyde Afrin’de terör örgütünden kaçıp gelenler de var. “Teröristler evimizden çıkardı, köy köy gezdik” diyorlar. Tek dilekleri evlerine dönmek.

AFRİN’DEKİ EVİMDEN NE KALDI BİLMİYORUM

Hepsinin tek dileği bir an önce evlerine dönmek. Afrin’den geldiğini öğrendiğimiz Ahmed Favas ile konuşuyoruz: “Evimizi iki ay önce bırakıp kaçtık. Evimden geriye ne kaldı bilmiyorum. Afrin’den çıktım, köy köy geziyorum. Canımız yanıyor. İki çocuk, annem, babam hepimiz perişanız. Sadece evimizi istiyoruz. Hain teröristler yerle bir etti her şeyi.”

Hasta yaşlılar ilaç istiyor, anneler ise bebeklerinin süt ve bebek bezi ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor. Şeyh Hadid’den kaçan İntizar Hadir ve Şemse Rifahi ile sohbet ediyoruz. “Hepimiz buraya geldik” diyorlar. “5 bebeğim var. Onlara süt lazım” diyor Rifahi ve durumlarını şu sözlerle anlatıyor: “Evimiz yok, üzerimizdeki elbiselerden başka bir şeyimiz kalmadı. Zorla evlerimize girdiler, akrabalarımızı kaçırdılar.”

ALTI AİLE OKULDA KALIYOR

Köyde altı ailenin bir arada okulda kaldığını öğreniyoruz. “Sıraların üzerinde yatıyorlar” diye anlatıyor İntizar Hadir. “Bizde 14 kişi kalıyor. Her evde misafir var. Kimisinde 6, kimisinde 15, kimisinde 28 kişi kalıyor. Çoğu evine ne olduğunu bilmiyor” diyen Hadir, çevredeki 2-3 köyden gelenlerin tamamının Muhammediye’de olduğunu söylüyor.

ÇOCUKLARI KAÇIRILMIŞ

Çocukların çoğunun ayağında ayakkabı yok. Kimisi AFAD’ın sıcak yemeğini yiyor bir köşede, kimisi top dağıtılan arabanın başına koşuyor. “Evimizi bombaladılar. Çok korktuk” diyor küçük bir kız çocuğu. Elinde oyuncak bebeğiyle koşarak top almak için sıraya giriyor. Türk askerinin Afrin’e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Şemse Salah ise örgütün çocuklarını silah zoruyla kaçırdığını anlatıyor. “Zulüm sona erdi” diyen Salah, çocuklarından gelecek tek bir haber için geceleri gözünü kırpmadığını söylüyor.