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ANKARA
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bebek maması üzerinden tuhaf tartışma

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Bebek maması üzerinden tuhaf tartışma

Ünlü bir bebek maması firmasının internet sitesinde “Bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirin. Bebeğinizin özgür bir zihinle yetişip kendi karakterini bulabilmesi için onu cinsiyet kalıplarının ötesinde yetiştirebilirsiniz” mesajı sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına sebep oldu.

Firmanın bu mesajı, sosyal medyada tartışmaları da alevlendirdi. Twitter’da konuyla ilgili hashtag açarak firmayı boykot eden bazı kullanıcılar, firmanın LGBT’ye zemin hazırladığını ve ‘cinsiyetsiz çocuklar’ yetiştirmek istendiğini öne sürdü. Karşıt görüşlü kullanıcılar ise amacın cinsiyet kalıplarıyla çocuk yetiştirilmemesi olduğu mesajlarını paylaştı. 

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