Bebek maması üzerinden tuhaf tartışma

Firmanın bu mesajı, sosyal medyada tartışmaları da alevlendirdi. Twitter’da konuyla ilgili hashtag açarak firmayı boykot eden bazı kullanıcılar, firmanın LGBT’ye zemin hazırladığını ve ‘cinsiyetsiz çocuklar’ yetiştirmek istendiğini öne sürdü. Karşıt görüşlü kullanıcılar ise amacın cinsiyet kalıplarıyla çocuk yetiştirilmemesi olduğu mesajlarını paylaştı.