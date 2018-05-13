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    Bebek kapıyı kilitleyince... Mahalleli meraklı gözlerle izledi

    DHA
    13.05.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Adana'da balkona çamaşır asmaya çıkan Z.Ç.''nin 2 yaşındaki küçük kızı kapıyı kilitledi. Çocuğuna kapıyı açtıramayan anne bağırarak komşularından yardım istedi. İtfaiye ekipleri Z.Ç.'yi kurtarırken mahalleli de meraklı gözlerle bu çalışmaları izledi.

    Olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2 yaşındaki kızı, balkona çamaşır asmak için çıkan annesi Z.Ç.’nin üzerine kapıyı kilitledi.

    Uzun süre çocuğuna kapıyı açmasını söyleyen anne, bir sonuç alamayınca üst komşularından bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi.

    Bebek kapıyı kilitleyince... Mahalleli meraklı gözlerle izledi

    AĞLAYAN BEBEĞİ TESELLİ ETTİ

    Olay yeri gelen ekipler, yangın merdiveniyle 4’üncü kattaki Z.Ç.’ye ulaştı. Ekipler daha sonra balkon kapısını açtı. İçeri giren Z.Ç. korkup ağlayan kızını teselli etti. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izlemek için çevre apartmanlardakiler balkonlara çıktı.

    İş yerinlerinden çıkanlar ise itfaiyenin çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Bebek kapıyı kilitleyince... Mahalleli meraklı gözlerle izledi

     

    Etiketler: Adana , bebek , gündem
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