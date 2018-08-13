Bebek bezi, şişe... Çöp kutusuna çevirdiler
ANTALYA Kaş’ta, nesli tehlike altındaki caretta caretta’ların en önemli yuvalama alanlarından Patara Plajı'na gelen tatilcilerin, yuvaları koruyan kafesleri çöp kutusu gibi kullanması isyan ettirdi.
Kafesleri pet şişeden çocuk bezine bira kutusundan karpuz kabuğuna kadar her türlü çöple dolduran tatilcilerin bu yetmezmiş gibi havlu ve donlarını asıp kurutmaları yaşanan vurdumduymazlığı gözler önüne serdi.
‘UYARINCA SİLAH ÇEKEN BİLE OLDU’
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Kurtuluş Olgun ve ekibi, “Biz insanları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için yuvaların üzerine kafesler koyuyoruz. Farkındalık oluşturalım, derken tam aksi oluyor. Kafeslerin üzerine, bilinsin, diye caretta caretta fotoğrafının da bulunduğu ‘Burası benim yuvam’ levhaları yapıştırdık ama adam çöp atıyor, donunu asıyor. Uyarınca tartışıyor, üzerine yürüyüp tehdit ediyor. Silah çeken bile oldu” dedi.
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