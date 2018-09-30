Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti
GeriGündem Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.09.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti

Erzurum'da istinaf mahkemesi, evlilik dışı ilişkiden doğan bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan anne D.K.A'nın beraatına karar verirken, baba H.Ş'nin başvurusunu reddederek dosyasını Yargıtay'a gönderdi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta verilen karar, sanıklar H.Ş. (48) ve D.K.A. (22) ile avukatları ve davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının istinaf talebi üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, itirazlar üzerine temyiz incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi kararında temyiz incelemesi için öngörülen duruşmalı inceleme usulünün istinaf incelemesi iç

n öngörülmediğinden, duruşmalı inceleme istemlerinin reddine karar vererek, davayı dosya üzerinden inceleyip 27 Eylül'de karara bağladı.

Kararda, sanık D.K.A. hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararının kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"D.K.A. hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın tüm aşamalardaki inkara yönelik savunması ve tüm dosya kapsamına göre diğer sanık H.Ş'nin çelişkili ve soyut beyanları dışında, sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verilmiştir. Ayrıca sanık D.K.A. hakkında başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse tahliyesine karar verilmiştir."

Kararda sanık baba hakkında verilen cezada eleştiri dışında bir isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi. Sanık H.Ş. ve avukatı ile katılan kurum avukatının istinaf başvurusunda ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği belirtilen kararda, sanık baba hakkında verilen mahkumiyet hükmü ve sanık G.A. hakkında verilen beraat hükmüne yönelik istinaf başvurularının esastan reddedildiği bildirildi.

Kararda, sanık H.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiği kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak birleştirilen iddianamede, baba H.Ş, anne D.K.A. ve anneanne hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti her ne kadar bebeğin cesedi bulunamasa da sanıklar H.Ş. ve D.K.A'nın fikir birliği içinde oldukları kanaatine vararak, her iki sanığı üstsoy veya altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan birine karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.
Ayrıca bebeğin anne ve babasının cezasında takdir indirimi uygulamayan heyet, anneanne G.A'nın ise beraatına hükmetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da dikkat çeken görüntü

Yön değiştirdi

Konya'da korkunç ölüm

Tatil cennetinde yazdan kalma günler yaşanıyor