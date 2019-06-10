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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (AA)
10.06.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne: Doğum sendromuna girdim…

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Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne: Doğum sendromuna girdim…

Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Aysel Yıldırım ile avukatı katıldı. Duruşma salonuna ağlayarak gelen sanığa, mahkeme başkanı iddianameyi okuyup yasal haklarını hatırlattı.

Daha sonra savunmasını yapan Yıldırım, İlhami K. ile nikahsız birlikte yaşadıklarını belirterek, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve "doğum sendromuna" girip psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Olay günü 20 günlük bebeğinin ağlaması ve kızı Emine'nin yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu belirten Yıldırım, "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, cumhuriyet savcılığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarındaki çelişkiler hatırlatılan Yıldırım, "Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Böyle bir şey de söylemedim. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin 2009 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ancak ilaç tedavisini kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilimin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde önceki görmüş olduğu tedavi evrakları da değerlendirilerek rapor aldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı İlhami K'nin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği iddia edilen Aysel Yıldırım, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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