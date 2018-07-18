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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN(DHA)
18.07.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Bebeğini denize atan anneye istenen ceza belli oldu

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Bebeğini denize atan anneye istenen ceza belli oldu

Eminönü’nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, anne Fatma Karakaş'ın 'çocuğunu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, davanın tutuksuz sanığı baba Mustafa Tenekenin ise beraatına karar verilmesini istedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hatice Karataş getirilirken, ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke katılmadı.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı 40 günlük Tuğçe bebeği denize attığı iddia edilen Fatma Karataş'ın 'çocuğunu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz sanık bebeğin babası Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini stedi.

Mahkeme heyeti son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eminönü'ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından geçtiğimiz yıl ocak ayında 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla Fatma Karataş ve nikahsız birlikte olduğu Mustafa Teneke kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Tuğçe bebek ekiplerin tüm aramalarına rağmen rağmen bulunamamıştı.

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