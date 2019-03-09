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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Bebeğine yazdığı mektup ağlatmıştı... Asıl dram ikinci sayfadaymış!

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Bebeğine yazdığı mektup ağlatmıştı... Asıl dram ikinci sayfadaymış!

Konya’da trafik kazasında ölen doktor çiftten geriye, hamile olan genç kadının doğacak bebeğine yazdığı mektup kalmıştı. Talihsiz doktorun, ikinci sayfada ise eşinden şiddet gördüğünü yazdığı ortaya çıktı...

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Hastalıkları bölümünde asistan olan doktor Süleyman Köse (32), 10 ay önce Sarayönü Devlet Hastanesi'nde çalışan meslektaşı Nurgül Köse (27) ile hayatını birleştirdi. Geçen hafta salı günü meydana gelen kazada çift hayatını kaybetti.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; 4 aylık hamile Nurgül Köse'nin doğmamış bebeği için kaleme aldığı mektup otomobilde bulunmuştu. Nurgül Köse, mektubunun ikinci sayfasında ise şunları yazmıştı:

"Bebeğim, baban beni bazen çok üzüyor. Ona yük olduğumu, stres kaynağından başka bir şey olmadığımı söylüyor. Sana bunları anlatmam ne kadar düşüncesiz bir anne olduğumu gösteriyor. Biliyor musun baban beni düğünümüzden 2 gün sonra otel odasında terk edip gitti. 10 gün kolumun her yeri mosmor gezdim. Baban benim canımı yaktı, her defasında pişman olup özür diledi... Bebeğim, diyeceksin ki durum böyleyken ben niye oldum. Sana ihtiyacım var. Kalabalıklar içinde yalnızım. İlerde seni alıp gidersem kızar mısın bana?"

Soruşturma kapsamında Süleyman Köse'nin bilinmeyen bir sebeple aniden direksiyonu sola kırarak karşı şeride geçip, TIR ve minibüse çarptığı belirlendi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2019) 2
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