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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.04.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Bebeğindeki keneyi çıkarttıktan sonra yaşamını yitirdi

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Bebeğindeki keneyi çıkarttıktan sonra yaşamını yitirdi

Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37), 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkarttığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alındı.

Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖNLEM ALINARAK TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Kader'in cenazesi, Horasanlı Camisi'ndeki namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda önlem alınarak toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yücel Kader'in grip şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Sonraki başvurusunda bebeğindeki keneyi çıkarttığını söylemesi üzerine KKKA şüphesiyle tedaviye alındığını anlatan Sarı, "Test sonuçları pozitif geldi. Bütün müdahalelere rağmen hastayı kaybettik. Bebeğinin durumu iyi ama onu da KKKA şüphesiyle tedavi altına aldık." diye konuştu.

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