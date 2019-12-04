Bebeğin 2 milyon Euro’luk zaferi... Alpaslan bebek kurtulacak
Almanya’da bir genetik hastalık nedeniyle 11 yaşında kızlarını kaybeden Fatma ve Yalçın Aykut çifti, aynı hastalığa yakalanan 11 aylık Alpaslan’ın yaşaması için verdikleri hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Aykut çifti, sosyal sigorta kurumundan tek doz iğne şeklindeki 2 milyon Euro’luk tedaviye onay vermesini istiyor.
ALMANYA’da yaşayan Trabzonlu Fatma ve Yalçın Aykut çiftinin ilk çocukları İrem 2006’da doğdu. Bir genetik bozukluk olan spinal kas atrofisiyle mücadele eden İrem, 2017’de 11 yaşındayken hayatını kaybetti. Çiftin aynı hastalığa yakalanan 11 aylık oğulları Alpaslan’ın hayatta tutunması için 2 milyon Euro’luk tek doz iğnenin yapılması şart.
MAHKEME YEŞİL IŞIK YAKTI
Anne Fatma Aykut “Alpaslan’ın spinal kas atrifisine yakalandığını çabuk fark ettik. Hastalığın tedavisi için geliştirilen ‘Zolgensma’ adlı bir iğne var ve kullanımı Almanya’da yasak” dedi. Aykut çifti, daha önce mahkeme yoluyla tedaviyi kabul ettiren Alman bir ailenin önerisiyle sağlık alanında uzman avukat Johannes Kaser’e başvurdu. Avukat Kaiser önceki gün ilk duruşması yapılan davayla ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi: “Mahkeme davayı reddetmedi. Tarafları uzlaştırdı. Yeşil ışık yaktı.”
İrem Aykut
HASTANE VE DOKTOR BULACAKLAR
Fatma Aykut mahkemenin kararıyla ilgili “Tedaviyi yapacak hastane bulursak iğneye izin verilecek. Mahkemenin bu yönde karar sayısı artarsa tedaviye izin çıkacak ve artık mahkemeye gerek kalmayacak.” dedi. Demir döküm işiyle uğraşan baba Yalçın Aykut ise “Çocuğumuzu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Mahkemenin kararı bizi az da olsa sevindirdi” dedi. Sosyal Sigorta Kurumu ise pozisyonlarını şöyle savundu: “Önemli olan çocuğun tedavi olması. Maliyetin önemi yok. Belirleyici olan uzman doktorların önerisi ve çocuk için neyin faydalı olacağı” dedi. Aile şimdi tedaviyi onaylayacak bir hastane ve hekim bulmak durumunda. Uzmanlar onay verirse Alpaslan için hareket kısıtlığı yaratan bu hastalıktan kurtulma umudu doğacak. Aile İrem’de hastalığın ilk belirtilerini ellerinde tespit ettiklerini, Alpaslan’da ise aynı sorunun ayaklarında olduğunu anlattı.
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