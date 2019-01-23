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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
23.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Bebeği çöpe atan anne ve anneanne için istenen ceza belli oldu

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Bebeği çöpe atan anne ve anneanne için istenen ceza belli oldu
Temsili

Erzurum'da evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen, yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöpe atan ve tutuklu yargılanan anne Ayten Kağızmanlı (24) ve anneanne Fadime Kağızmanlı'nın 20 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen 28 Ağustos'ta Pasinler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri'de yaşayan Ayten Kağızmanlı, yakınlarının düğünü için Pasinler'e geldi. Doğum sancıları başlayan Ayten Kağızmanlı, misafir olarak bulunduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. Ayten Kağızmanlı, durumu annesi Fadime Kağızmanlı'ya anlattı ve evlilik dışı beraberlikten doğurduğu bebeğini çöpe atmaya karar verdi. Anneanneçöp poşetine koyarak gece yarısı bebeği çöp konteynerine attı.

Sabah namazı için bölgedeki Hasan Dede Camii'ne giden cemaatten Seyfettin Çiftçi, çöp konteynerinden bebek ağlama sesi duydu. Çöpte poşet içerisinde bebek olduğunu gören Çiftçi, cami imamından yardım istedi. İmam Kamil Turgut ve Seyfettin Çiftçi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erkek bebek tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis çocuğu kimin çöpe attığını bulmak için araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu Ayten Kağızmanlı ve annesi Fadime Kağızmanlı gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan bebek, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'BABAM DUYUNCA HUSUMET OLMASINDAN KORKTUM'

Suçunu kabul eden Ayten Kağızmanlı, Y.M. ile evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldığını belirterek, "Sancılarım tutunca tuvalette doğum yaptım. Babamın öğrenmesi halinde taraflar arasında husumet oluşacağından endişe ettim. Durumu anneme anlattım. Annemle fikir birliği yaparak bebeği market poşetine koyup ağzını bağladık ve bebeği çöp konteynırına atmaya karar verdik. Annem 03.00 sıralarında bebeği mahallede cami yakınında bulunan çöpe attı" dedi. 

'ÖLEBİLECEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE ÇÖPE ATTILAR'

 Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, hazırladığı iddianamede, anne ile anneanneye 'alt soya ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların alınan ifadelerinde bebeğin poşete konulduğunda canlı olduğunu ve ölebileceğini bildikleri halde bu durumu göze alarak bebeği çöpe attıklarını kabul ettiklerine dikkat çekildi. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, iddianamede, yeni doğan bir bebeğin ilk saatlerinin hayati açıdan önem arz etmesi, beslenme ve sıvı ihtiyacının olduğu, bebeğin bırakıldığı yerin çöp konteyneri olması ve burada başkaları tarafından bulunma ihtimalinin tamamen tesadüfî olması hususları değerlendirildiğinde sanıkların, eylemlerinin öldürmeye elverişli olduğu kaydedildi.

Bebeğin hayatını kaybetmemesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığının bildirildiği iddianamede, sonuç olarak sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Ayten Kağızmanlı tarafından dünyaya getirilen bebeği öldürmek kastı ile hareket etmek suretiyle atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığına yer verildi.

 

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