Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>BBP’li Destici YSK’ya itiraz etti

    BBP’li Destici YSK’ya itiraz etti

    Nuray BABACAN/ANKARA
    04.07.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin ilk kez yaşadığı ittifakla seçime girme uygulamasında pürüz çıktı. AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Bakanı Mustafa Destici, seçim listelerinde BBP’den seçime girdiğine dair bilgi olmadığı ve seçilme tutanağına AK Parti Milletvekili olarak kaydedildiğini gerekçe göstererek, YSK’ya itiraz etti. YSK, Destici’nin itirazını inceledi ve reddine karar vererek topu TBMM’ye attı.

    PARTİM YAZMIYOR

    İttifak Yasası’nın verdiği olanakla başka partilerin listelerinden seçime giren siyasiler açısından yol ayrımı yaklaştı. AK Parti listelerinden bir BBP’li, CHP listelerinde iki SP’li, İYİ Parti listelerinden ise bir DP’li verilen kontenjanla milletvekili seçildi. Ancak YSK’dan gelen seçilme tutanağı ve mazbatalarda, bu milletvekillerinin başka bir partiden seçildiklerine ilişkin açıklama olmaması sorun yarattı. 

    AK Parti listelerinden Meclis’e giren Destici YSK’ya başvurarak, Seçim İttifakı Yasası’nın 16. maddesine göre siyasilere parti kimliklerini koruyarak ittifak yapma hakkı verildiğini, ancak bu durumun YSK’nın milletvekili seçim tutanağına yansımadığını dile getirdi. Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını, “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını ifade etti. İtirazı YSK tarafından reddedilen Destici, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. 

                                

    Etiketler: gazetehaberleri , mustafa destici , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri