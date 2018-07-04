BBP’li Destici YSK’ya itiraz etti

PARTİM YAZMIYOR

İttifak Yasası’nın verdiği olanakla başka partilerin listelerinden seçime giren siyasiler açısından yol ayrımı yaklaştı. AK Parti listelerinden bir BBP’li, CHP listelerinde iki SP’li, İYİ Parti listelerinden ise bir DP’li verilen kontenjanla milletvekili seçildi. Ancak YSK’dan gelen seçilme tutanağı ve mazbatalarda, bu milletvekillerinin başka bir partiden seçildiklerine ilişkin açıklama olmaması sorun yarattı.

AK Parti listelerinden Meclis’e giren Destici YSK’ya başvurarak, Seçim İttifakı Yasası’nın 16. maddesine göre siyasilere parti kimliklerini koruyarak ittifak yapma hakkı verildiğini, ancak bu durumun YSK’nın milletvekili seçim tutanağına yansımadığını dile getirdi. Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını, “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını ifade etti. İtirazı YSK tarafından reddedilen Destici, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.