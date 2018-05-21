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    BBP'den AK Parti listesine 18 isim girdi

    İHA
    21.05.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:

    BBP’den AK Parti listesine 18 isim girdiBüyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi. Genel Başkan Mustafa Destici de Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

    BBP’den AK Parti listesine girin isimler şöyle:

    “İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra
    Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra
    Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra
    Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra
    Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra
    Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra
    Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra
    Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra
    Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra
    İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra
    İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra
    İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra
    Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra
    Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra
    Konya: Osman Seçgin 14. sıra
    Mersin: Ali Keser 6. sıra
    Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra
    İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.”

    BBPden AK Parti listesine 18 isim girdi

     

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    Etiketler: Milletvekili , cumhur ittifakı , gündem
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