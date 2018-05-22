BBP'de liste sıkıntısı

Akşam saatlerinde Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, ittifak içinde çatlak arayanların bu tür haberlerin heveslisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın yanında ya da içinde olmamızın sebebi asla ve kat’a bir milletvekilliği pazarlığı değil. Cumhurbaşkanımız işin başından beri bize çok yakın ve samimi bir duruş sergiledi. Kendisine bu anlamda teşekkürlerimi ifade ettim. Elbette ki her partinin içerisinde değerlendirmeler, konuşmalar olabilir ama daha önce de ifade ettim, mal bulmuş mağribi gibi bunlara saldıranlar avuçlarını yalarlar. Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir.”