Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>BBP'de liste sıkıntısı

    BBP'de liste sıkıntısı

    ANKARA
    22.05.2018 - 23:50 | Son Güncelleme:

    AK Parti listesindeki 18 BBP’li adaydan sadece BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye seçilebilir sıradan yer verilmesi nedeniyle HDP’nin barajı aşması halinde diğer 17 adayın seçilme şansının olmayacağı değerlendirmeleri yapıldı. BBP’de Başkanlık Divanı’nın dün aniden toplanması da kulislerde, ‘liste sıkıntısı’ yorumlarına neden oldu.

    Akşam saatlerinde Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, ittifak içinde çatlak arayanların bu tür haberlerin heveslisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın yanında ya da içinde olmamızın sebebi asla ve kat’a bir milletvekilliği pazarlığı değil. Cumhurbaşkanımız işin başından beri bize çok yakın ve samimi bir duruş sergiledi. Kendisine bu anlamda teşekkürlerimi ifade ettim. Elbette ki her partinin içerisinde değerlendirmeler, konuşmalar olabilir ama daha önce de ifade ettim, mal bulmuş mağribi gibi bunlara saldıranlar avuçlarını yalarlar. Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir.”

    Etiketler: BBP , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri