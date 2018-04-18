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    BBP lideri Destici'den erken seçim açıklaması

    AA
    18.04.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulunun son olarak açıkladığı seçime katılacak siyasi partiler arasında yer alıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır." ifadesini kullandı.

    BBP'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklamasını değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulunun son olarak açıkladığı seçime katılacak siyasi partiler arasında yer alıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır." ifadesine yer verdi.

    Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları şöyle değerlendirdi:

    "Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar, coğrafyamızda yaşanan hareketlilik anlaşılıyor ki bir erken seçimi zorunlu hale getirdi. Türkiye 16 Nisan'daki halk oylaması sonrasında da kısmen yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Lakin 2019 yılında yapılacak seçimlerde tamamıyla bu sisteme geçeceği için bir sistem kargaşası meydana geliyordu. Bu sistem kargaşasını ortadan kaldırmak ve tamamen Türkiye'nin milletimiz tarafından 16 Nisan'da kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmesinin de bir an evvel uygulamaya geçmesi adına da erken seçim kararı alındığını düşünüyorum. Eğer böyle bir karar alınacaksa en erken ne zaman yapılıyorsa o tarih belirlenmeliydi. Tarih uzasaydı hem belirsizlikler hem de tartışmalar hem ülkemizi, hem milletimizi, hem de siyasi partilerimizi yıpratacaktı. Tarih bu anlamda olumlu olmuştur."

    Etiketler: mustafa destici , BBP , gündem
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