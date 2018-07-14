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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ağabeyi kazada yaralandı

    Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR (DHA)
    14.07.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin polis emeklisi olan ağabeyi Halil Nural Destici, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Mustafa Destici, Eskişehir’e gelerek ağabeyini hastanede ziyaret etti.

    Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertaş Caddesi’nde meydana geldi. Halil Nural Destici’nin kullandığı otomobile başka bir araç çarptı. Kazada otomobili ters dönen Halil Nural Destici yaralandı. Vatandaşların yardımı ile araçtan yaralı olarak çıkartılan Destici, 112 Acil ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün akşam saatlerinde Ankara’dan Eskişehir’e gelerek ağabeyi Halil Nural Destici’yi hastanede ziyaret etti.

    Mustafa Destici hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:
    "Saat 16.00 civarında Ertaş Caddesi’nde abim Halil Nural Destici büyük bir kaza geçirdi. Kazanın oluş şeklini daha sonra öğrendiğimizde, kendisi seyir halindeyken park halindeki bir aracın aniden yola çıkarak kendisine çarpması sonucu kullandığı araba takla atıyor ve ters dönüyor. Daha sonra kendine gelip dışarıdan olayı görenlerin yardımıyla dışarı çıkabiliyor ve buraya getiriliyor. Allah’a şükür büyük bir kaza atlatmış. Tabi biz ilk duyduğumuzda çok daha fazla endişe etmiştik, korkmuştuk. Ama Allah’a hamdolsun şu anda durumu gayet iyi. Yani yapılan bütün kontroller şu anda bir tehlike arz etmiyor. Tabi bazı ağrıları var, yaraları var, kan kaybı da olmuş ciddi miktarda. Onun için bir kaç gün hastanede kalacak. Bu şekilde sürdükçe inşallah biz sağlıklı bir şekilde taburcu olacağına inanıyoruz."

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ağabeyi kazada yaralandı

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ağabeyi kazada yaralandı

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