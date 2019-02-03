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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

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BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), yerel seçimler öncesi Türkiye genelindeki 170 belediye başkan adayını tanıttı. Genel Başkan Mustafa Destici, yerel seçimde kazandıkları belediyelerde su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'da partisinin 'Yerel Seçim Kampanyası ve Aday Tanıtım Toplantısına' katıldı. Toplantıda konuşan Destici, BBP'nin kuruluşunun 26'ncı yıl dönümü olduğunu, ilk günkü dava bilinci ile yola devam ettiklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlere bu bilinçle hazırlandıklarını kaydeden Destici, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" dedi.

Hizmetlerin dengeli şekilde dağıtıldığı ve adaletin tesis edildiği belediyeciliği 15 başlıkta topladıklarını anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Su kullanım bedelleri BBP'li belediyelerde yarı fiyatına indirilecektir. BBP'li belediyeler seçildiği ve göreve başladığı anda ulaşımda da yüzde 20 indirim yapılacaktır. Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır. Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anında takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" diye konuştu.

Yerel yönetim çalışmalarında çevreci ve kalkınmacı olacaklarını aktaran Destici, "Biz dersimize çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak, tüm meselelere hakim ve bunları çözmek için kendini millete adayan bir anlayışla milletimizin önüne çıkıyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin önceliği vatan, bayrak, ezan, devlet ve millettir. Hiçbir makam ve mevki bu değerlerin üzerinde değildir, olmayacaktır."

CHP'YE 'TUNÇ SOYER' TEPKİSİ

CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesine tepki gösteren Destici, şunları söyledi:

"1980 darbesinde biz, ülkücü camianın liderleri ağır işkenceler gördü, onlarca yıl haksızca hapislerde tutuldu. İşkencelerle öldürüldü. 100 binlerce ülkücü devletten uzaklaştırıldı. Her darbe döneminin öne çıkan hukukçuları vardı. 1980 darbesinin öne çıkan zalim hukukçularından biri de Nurettin Soyer'dir. Biz onun yaptığı zalimlikleri pek çok ülkücü ağabeyimizden dinledik. Onun hazırladığı iddianamelerle 220 ülkücünün idamını istediğini biliyoruz. 'Babanın hesabı oğuldan sorulmaz' diyorlar, oğul çıkıp 'babamla övünüyorum' diyorsa bal gibi sorulur. Onu aday yapandan da sorulur."

Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden annesine rahmet, babasına ise acil şifalar diledi.

Destici'nin konuşmanın ardından BBP'nin Türkiye genelindeki 170 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Yerel seçim kampanya sloganının ise "Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet" olarak açıklandı. Destici, toplantı sonrasında adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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