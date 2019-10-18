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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BBC’nin ‘100 Kadın’ listesinde

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
BBC’nin ‘100 Kadın’ listesinde

BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini açıkladı.

BBC 100 Women 2019/BBC 100 Kadın 2019’ listesinde Türkiye’den Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Zehra Sayers de yer aldı. Moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü olan Sayers, birçok Ortadoğu ülkesinden bilim insanını bir araya getirerek, Ortadoğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Laboratuvarı’nın kuruluşu için çalıştı. 2017’de Ürdün’de açılan laboratuvar, Ortadoğu’da kültürel ve sosyolojik bakımdan birbiriyle her zaman aynı frekansta olmayan ülkelerin bir araya gelip kurduğu bir merkez. Sayers, 2002’den 2018’e kadar laboratuvarın Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Hürriyet’e konuşan Zehra Sayers, “Bu listede olmak tabii beni mutlu etti. Hem bir bilim insanı olarak hem de Türkiye’den bir araştırmacının listede olması açısından” dedi. Sayers merkezin amacıyla ilgili ise şunları söyledi:

‘HER MİLLETE AÇIK’

“SESAME’nin birinci hedefi Ortadoğu’daki araştırmacılara dünya standartlarında araştırmalar yapabilecekleri olanaklar sunan bir senkrotron ışınımı merkezi olmak. SESAME’nin kapıları yalnız bölgeden değil, dünyanın her tarafından gelen, her milletten araştırmacıya açık. Hepimizin bildiği gibi SESAME acı bir şekilde politik ve kültürel açıdan derin faylarla bölünmüş bir bölgede. Diğer bir dileğimiz de, buradaki araştırmacılara aynı çatı altında deney yapma ve çalışma olanağı sağlayarak, gelecek kuşakların birbirini bilim dili aracılığıyla daha iyi tanımaları, anlamaları ve güvenmeye başlamaları için bir nebze katkıda bulunmak.” Esra Ülkar

SENKROTRON IŞINIMI NEDİR?

Senkrotron ışınımı, dairesel yörüngede ışık hızına yaklaşan, hızla hareket eden yüklü parçacıkların yüksek yoğunlukta ve geniş enerji aralığında yörüngeye teğet olarak ortama yaydıkları elektromanyetik (EM) radyasyon olarak tanımlanıyor. Senkrotronlardan elde edilen ışıma çevre kirliliğinden ilaç tasarımına, doku görüntülemeden enerjiye, sanatta tahribatsız analizlere kadar birçok çalışmada kullanılıyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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