BBC’nin ‘100 Kadın’ listesinde
BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini açıkladı.
‘BBC 100 Women 2019/BBC 100 Kadın 2019’ listesinde Türkiye’den Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Zehra Sayers de yer aldı. Moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü olan Sayers, birçok Ortadoğu ülkesinden bilim insanını bir araya getirerek, Ortadoğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Laboratuvarı’nın kuruluşu için çalıştı. 2017’de Ürdün’de açılan laboratuvar, Ortadoğu’da kültürel ve sosyolojik bakımdan birbiriyle her zaman aynı frekansta olmayan ülkelerin bir araya gelip kurduğu bir merkez. Sayers, 2002’den 2018’e kadar laboratuvarın Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Hürriyet’e konuşan Zehra Sayers, “Bu listede olmak tabii beni mutlu etti. Hem bir bilim insanı olarak hem de Türkiye’den bir araştırmacının listede olması açısından” dedi. Sayers merkezin amacıyla ilgili ise şunları söyledi:
‘HER MİLLETE AÇIK’
“SESAME’nin birinci hedefi Ortadoğu’daki araştırmacılara dünya standartlarında araştırmalar yapabilecekleri olanaklar sunan bir senkrotron ışınımı merkezi olmak. SESAME’nin kapıları yalnız bölgeden değil, dünyanın her tarafından gelen, her milletten araştırmacıya açık. Hepimizin bildiği gibi SESAME acı bir şekilde politik ve kültürel açıdan derin faylarla bölünmüş bir bölgede. Diğer bir dileğimiz de, buradaki araştırmacılara aynı çatı altında deney yapma ve çalışma olanağı sağlayarak, gelecek kuşakların birbirini bilim dili aracılığıyla daha iyi tanımaları, anlamaları ve güvenmeye başlamaları için bir nebze katkıda bulunmak.” Esra Ülkar
SENKROTRON IŞINIMI NEDİR?
Senkrotron ışınımı, dairesel yörüngede ışık hızına yaklaşan, hızla hareket eden yüklü parçacıkların yüksek yoğunlukta ve geniş enerji aralığında yörüngeye teğet olarak ortama yaydıkları elektromanyetik (EM) radyasyon olarak tanımlanıyor. Senkrotronlardan elde edilen ışıma çevre kirliliğinden ilaç tasarımına, doku görüntülemeden enerjiye, sanatta tahribatsız analizlere kadar birçok çalışmada kullanılıyor.
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