Bazilika nedir? Bazilika ne demek?
Bazilika, Hristiyanlık öncesinde var olan yapılardır. Hristiyanlık öncesinde toplanma yeri olarak planlanan bazilika, Hristiyanlık sonrasında dini amaca hizmet etmiştir. Bazilikaların tipleri ise değişiklik göstermektedir. Peki, bazilika nedir ve bazilika tipleri nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok roman kilisesi bu ilke üzerine kurulmuştur. Transept karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi Gotik sanat döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üzeri kubbe ile örtülü bazilika. İstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Hagia Eirene (Aya İrini) kilisesi bir kubbeli bazilikadır.
Bazilika Tipleri:
- Merkezi Plan Tipli Bazilikalar
- Kubbeli Bazilikalar
- Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar
- Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar
- Mix Plan Tipli Bazilikalar
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