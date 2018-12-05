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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Bazıları rahat durmaz'

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'Bazıları rahat durmaz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ittifak görüşmeleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile muhakkak bir araya geleceklerini belirterek, “Biliyorsunuz, bazıları rahat durmaz, karıştırma gayretine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı’nı diri tutmamız gerekir” dedi. Latin Amerika ziyareti dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

PAYLAŞMA FIRSATI OLDU

(G-20’de terörle mücadele konusunda adım atıldı mı?) Terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Bir Genel Kurul, bir de Liderler Zirvesi var. Kurumların da olmadığı, 20 lider ile toplantı. Burada Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi. İkili görüşmelerde Kaşıkçı çok gündeme geldi. Basın toplantısında Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Terörle mücadeleyi paylaşma fırsatımız oldu. Bundan sonraki süreçte de bunun üzerinde özellikle duracağız.

GÖRÜŞMEMİZ VAZGEÇİLMEZ

(Bahçeli ile görüşme, Cumhur İttifakı) MHP bir ismini belirledi, ben de bir isim belirledim. İki arkadaş teknik detayları çalışıyorlar. Telefonla yurtdışından Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmelerim oldu ama etraflı görüşmeyi yapacağım. Teknik çalışma ne durumda kendilerinden dinleyeceğim. Bu süreç içinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Biliyorsunuz, bazıları rahat durmaz, karıştırma gayretine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı’nı diri tutmamız gerekir. İnşallah 31 Mart’a da böyle gideceğiz.

BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ

(TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı) Aday tespitleri konusunda hassasiyetleri koruyoruz. İstanbul Türkiye’de en önemli ilimiz. Benim aşkım olan il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Tabandan tavana çalışma yürütüyoruz. İlçelerde durum nedir bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Ankara da ihmal edilemez. TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğalı olamaz. 10-22’si arasında Meclis Başkanı götürecektir, takip edecektir en azından. İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adım atıp vereceğiz.

BİTİNCE İLAN EDECEĞİZ

(İkinci 100 günlük eylem planı) Bakan arkadaşlarımız çalışmalarını bürokrat teknokrat kadroları ile yürütüyorlar. Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor. Çalışma bittiği anda ilanı yapacağız, halkımızla paylaşacağız.
(20 il konusunda takvim nasıl işleyecek?) Sadir Bey ile Mehmet Bey çalışmaları yürütüyor. Onlar hazırladıkça bizimle paylaşacaklar. Biz iki lider olarak büyükşehirlerde sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri her şeyi açıklayacağız.”

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