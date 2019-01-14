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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

'Bazıları helikopterle yarışıyor, Allah akıl fikir versin'

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'Bazıları helikopterle yarışıyor, Allah akıl fikir versin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneğince Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı"nda konuştu. Soylu, "Bazıları helikopterlerle yarışıyor görüyorsunuz. Geçen gün videoda takip ettim. Diyor ki 'helikopter beni geçmeye çalıştı, ben helikopteri geçtim.' Allah akıl fikir versin kardeşim. Allah muhafaza etsin o hızdan başına bir şey gelmedi de bunu söyleyebiliyor. Ama bunu söyleyemeyecek noktaya da gelebilir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneğince Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, trafik kazalarının bir yanlışlar ve hatalar bileşeni olduğunu söyledi. 2017 verilerine göre Türkiye’deki kazaların sadece yüzde 0,9’unun araç ve yol kusuruyla gerçekleştiğini belirten Soylu, son 10 yıllık periyoda bakıldığında kazaların yüzde 88-92 arasında sürücü kusuru, yüzde 8,5’ler seviyesinde yaya kusuru ve yüzde 0,5 puan seviyesinde de yolcu kusurundan kaynaklandığını bildirdi. Soylu, 2017 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 84,3’ünün düz yolda, yüzde 11,8’inin virajlarda meydana geldiğini ifade ederek, sadece yüzde 3,89’unun tehlikeli virajlarda gerçekleştiğini kaydetti. Tehlikeli eğim açısından da durumun aynı olduğunu anlatan Soylu, "Kazaların sadece yüzde 1.16’sı tehlikeli eğim olarak tanımlanmış yerlerde yaşanmış. Yüzde 77,1’i eğimsiz yollarda, yüzde 21,3’ü ise eğimli yollarda gerçekleşmiştir. Yani işin özeti, biz kazaları tehlikeli yerlerde değil yol güzelken, araçlarımızda sorun yokken, düz yolda, tehlikeli eğim ve viraj yokken yapıyoruz. Bütün istatistikler, insanı ve özellikle sürücülerimizi işaret etmektedir" diye konuştu.

"Denetimler artıyor, trafik kazaları ve ölümler azalıyor"

Soylu, trafik kazalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı olarak önemli adımlar attıklarını, bu kapsamda da "Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı"nı yayınladıklarını anımsattı. Soylu, 2011 yılını 100 baz puan olarak aldıklarında 2011-2017 yılları arasında araç sayısının yüzde 38, nüfusun ise yüzde 8 artmasına rağmen trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 11'lik azalış elde ettiklerini söyledi. Yaptıkları etki analizlerinde denetim ve trafik kazası arasında net bir ters orantının tespit edildiğini dile getiren Soylu, "Denetimler artıyor, trafik kazaları ve ölümler azalıyor. Biz de bu noktadan hareketle, hem denetimlerimizi sıklaştırdık, hem de trafik cezalarının etkinliğini ve kapsamını arttırdık. Özellikle slalom yapma, spin atma gibi daha önce suç sayılmayan hatalı hareketleri trafik suçları kapsamına alan ve bana göre bir devrim niteliğinde olan yaya öncelikli trafik anlayışına geçişi sağlayan bir yasal düzenleme hazırlayıp Meclis'e sevk ettik. Bu kanun yasalaştı ve biz de uygulamaya başladık. Burada maksadımız, denetim ve kaza arasındaki bahsettiğim ters orantıdan hareketle denetimlerdeki etkinliği arttırmak ve kaza oranını aşağıya bastırmaktı. Memnuniyetle ifade edebilirim ki bu öngörümüz de gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.

"Trafik kazaları dünyada birinci sırada yer alıyor"

Soylu, "Terörden kat kat fazla sayıda insanımızı yollarda kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 raporuna göre dünyada yılda 1 milyon 250 bin kişi trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Dünyadaki ölüm sebepleri arasında trafik kazaları dokuzuncu sırada. Ancak daha vahimi 15-29 yaş arasındaki gençlerin ölüm sebepleri arasında ise trafik kazaları dünyada birinci sırada yer alıyor" dedi.

"Üç beş tane beğeni almak birilerinin hayatından daha mı kıymetli?"

Kendisine verilen bilgi notlarında, "Kişilik, Uyum ve Öfke testleri" başlığı altında "Heyecan Arama Envanteri" diye bir başlık gördüğünü belirten Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Heyecan arayan insanlar var veya başka bir ifadeyle bazı sürücülerin heyecan arayışları var. Net bir şey söylemek istiyorum; lütfen bu heyecan arayan sürücüler gitsinler o heyecanı başka yerde arasınlar, trafikte değil. Birileri heyecan arıyor diye biz en yakınlarımızı, bu ülkeye, insanlığa gelecekte hizmet edecek evlatlarımızı, gençlerimizi ve sevdiklerimizi kaybedemeyiz. Evine ekmek götürmek için bütün gün alın teri dökmüş, mesaisini bitirip ailesinin yanına giden insanımızı birileri heyecan yaşayacak diye trafik kazalarında kaybedemeyiz. Bu işi gösteri haline getirenler var. Bazen iki araçla trafiğe çıkıyorlar, bir tanesi slalom yaparken diğer araç arkadan videosunu çekiyor, sonra da sosyal medyada paylaşıyorlar. Benim en çok hoşuma giden iş ne oluyor biliyor musunuz? Bazen arkadaşlarımızdan, bazen vatandaşlardan telefonuma geliyor 'bak bu adam bunu yapmış.' En çok hoşuma giden iş o adamı bulup onun cezasını kesmek. Buradan sormak istiyorum, sosyal medyada üç beş tane beğeni almak birilerinin hayatından ve kendi hayatınızdan daha mı kıymetli? Sadece can kaybı mı oluyor? Peki ya sakat kalanlar? Gencecik yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan insanlarımız, çoluk çocuğunu geçindirirken bir anda iş göremez hale gelen insanlarımız ne olacak? Hiç kimse kusura bakmasın, bizim buna müsaade etmemizi de beklemesin. Bizi nasıl eleştirirlerse eleştirsinler. Birileri keyif yapacak, heyecan yaşayacak, kendi egosunu tatmin edecek, akşamları arkadaş ortamında da keyifli keyifli anlatacak diye bu cinayetlere tepkisiz kalamayız. Bunlara da kaza, kader kısmet diyemeyiz."

Helikopterle yarışan otomobil sürücüsü hakkında konuştu

Daha önceden suç kapsamına girmeyen birçok trafik ihlalini suç kapsamına alarak ağır cezalar getirdiklerini ve denetim kapsamında drone, kamera sistemleri ve helikopterlerin kullanıldığını anlatan Soylu, otomobiliyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ilerlerken gördüğü polis helikopteriyle yarışan sürücü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Bazıları helikopterlerle yarışıyor görüyorsunuz. Geçen gün videoda takip ettim. Diyor ki 'helikopter beni geçmeye çalıştı, ben helikopteri geçtim.' Allah akıl fikir versin kardeşim. Allah muhafaza etsin o hızdan başına bir şey gelmedi de bunu söyleyebiliyor. Ama bunu söyleyemeyecek noktaya da gelebilir" ifadelerini kullandı.

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