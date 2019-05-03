‘Bazıları fitne peşine düştü’

KUCAKLAŞMADAN KAÇMADIK

“Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı ortak payda altında bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda bir şey moda oldu. Kucaklaşma zamanı. Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için ‘Türkiye ittifakı’ dedik, onun için ‘Cumhur İttifakı’ dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakı’nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkartma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir. Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz gecesi bombaların altında kurduk.

NİYE GİRMEDİN SEÇİME?

Dağdan gelen talimatlar neydi? Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim dört evladımın, dört Mehmedimin berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız.

İSTİKRARSIZLIĞA GÖZ YUMAMAYIZ

Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız başarı hikâyesini devam ettirmek hepimizin elindedir. Bu ülkenin yeniden popülist siyasetçiler, hesapsız kitapsız hareket eden yöneticiler, kifayetsiz muhterisler elinde istikrarsızlık batağına saplanmasına göz yumamayız. Terör artık eskisi gibi bu bölgelerde esmiyor. Sadece bu ay içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İşte yine operasyonlar çerçevesinde İzmir’de 12 YPG’liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de bunu yakalamak mümkün değil. İstikrar ve güven olmadan ekonomik istikrarı yakalamak mümkün değil. Sizlerin bölgede yapacağı yatırımlarla istihdam sıçrama yapacaktır. Ama mesele yatırımdır. Ülkemizi eskiye döndürmeyi değil, 2023 hedeflerine ulaştırmayı planlıyorum. Tuzakların, çelmelerin tek amacının bizi hedeflerimizden vazgeçirmek olduğunu biliyoruz.

KUR, FAİZ VE ENFLASYON

Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyeye indirmekte kararlıyız. Seçim dönemini geride bıraktık ve tüm enerjimizle icraata yoğunlaştık. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük ve nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Çok can yakıcı dalgaların ortaya çıkması kolay değildir. Önümüzdeki dört yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız.

BUĞDAY FİYATLARI % 29 ARTTI

Hububat alım fiyatını, hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticimizin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçiyoruz. Şimdi bu yılın hububat alım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır.”

BİRİLERİ FIRTINA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR

“Türkiye’yi 2003’ten 2018’e kadar yılda 5.6 büyütme başarısını birlikte gösterdik. Her ne kadar döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi üç kattan fazla arttırmayı birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde yüzde 60’ın üzerindedir. Bazı sirk cambazları döviz rezervi için gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle olumsuz hava oluşturma gayretindeler. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Ekonomide özellikle 2015 yılına kadar elde ettiğimiz büyük başarıların gerisinde hep birlikte aynı hedefe yönelmemiz var.”

PATATES SOĞAN ÇÜRÜTÜLDÜ

“Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi siyasi müdahale anlayışı değil midir? Bütün bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü hep birlikte gördük. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye’yi, 82 milyonun tamamını canevinden vurmayı amaçlamaktadır. Ülke ve millet olarak teslim olmayı reddettiğimiz için bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bir zamanlar toplu iğne üretemeyen bir ülkenin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya başlamasının birilerini rahatsız ettiği çok açıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan geri dönmeyeceğiz.”

ÜLKENİZ SİZDEN FEDAKÂRLIK BEKLİYOR

“ŞİMDİ geçtiğimiz ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte çok daha güçlü cevap verme zamanı. Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla beraber bir araya geldik ve tüm Türkiye’deki oda borsa hepsine bir çağrıda bulundum. Neydi bu? Yaklaşık 1.5 milyon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi kalksa bir-iki tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır? 3 milyona varır. O gün biz o sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz.

HER ŞEYİ BORÇLU OLDUĞUNUZ ÜLKENİZ

Bu çağrımızı sadece TOBB’a değil, diğer STK’lara da onlara da aynen yönelteceğiz. ‘Burası Türkiye burada iş var’ sloganıyla yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik artışa işaret ediyor. Bu önemli bir rakamdır, ama yeterli değildir. Yaz sezonunun açılmasını da fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefe doğru yol almalıyız. İstihdam seferberliğine gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek burada bulunan her bir iş insanının ülkesine, milletine olan vefasının gereğidir diye inanıyorum. Sahip olduğunuz her şeyi borçlu olduğunuz ülkeniz bugün sizden fedakârlık bekliyor.

Ben Sayın Başkan’ın vergi, sigorta gibi bu konularla ilgili meselelerini sürekli şahsımla da, bakan arkadaşlarımla da görüşen birisi olarak bunların çözümü bana göre burada konuşulacak bir mesele değil. Şu anda öyle müteahhitlerimiz de var ki aldıkları işi bir, iki, üç yıl geri bırakmak suretiyle adeta o yatırımları bir laşe haline döndürmüştür. Bunlara gerekli uyarılar yapıldığı halde onların hesaplarına herhangi bir bloke uygulamadık. Yatırım orada duruyor. Eğer bunu yapamayacaksan böyle bir ihaleye neden girdin, böyle bir işi neden aldın? Bakanlarımızla bu insanların peşine düştük.”

YETER Kİ GETİRİN YATIRIM YAPSINLAR

ERDOĞAN, “TOBB mensupları arasında yatırımlar için kim gelirse, TÜSİAD ile görüşme yaptım onlara da söyledim, kimleri getirirseniz başımızın, gözümüzün üstünde yeri vardır. Yeter ki getirin, yeter ki yatırım yapsınlar. Biz hiçbir zaman ön kesmedik” dedi.

TBMM BAŞKANLARI YAN YANA

TOBB’un 75’inci Genel Kurulu’na çok sayıda bakan ile eski TBMM başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek ve Bülent Arınç da katıldı. Yıldırım ve Çiçek bir süre sohbet etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)