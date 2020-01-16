Bazı kafalar hala 70 yıl öncesinde

AKILLI OLSA NE OLUR

“Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği bir şehir akıllı olsa ne olur, olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen, sokağından, semtinden, mahallesinden bihaber insanlarla dolu bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır.

HALKIM KONUTU ALIR

Bir adım attık, dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığımız, ‘100 bin sosyal konut inşasına başlayacak.’ Müracaatlar şu an itibarıyla bitmiş bulunuyor. Genel toplam, 1 milyon 92 bin 741. Söylenen neydi? ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konutu alır ama güven vermezsen almaz.

HESAPSIZ KİTAPSIZ İŞ

Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihraç olarak gireceğiz. Birkaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirlerimiz değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde hatta 70 yıl öncesinde kaldı.”

İMAMOĞLU’NDAN KANAL İSTANBUL MEKTUBU

ANKARA ATO Congresium’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne, Kanal İstanbul Projesi damgasını vurdu. Kongrenin açılış oturumuna aralarında İstanbul, Ankara, İzmir’in de bulunduğu 10 büyükşehir belediye başkanı da katıldı. Erdoğan programda yan yana oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de olduğu başkanlarla salona gelişinde tokalaştı. İmamoğlu, diğer belediye başkanlarıyla birlikte programa gelişinde karşıladığı Erdoğan’a 4 sayfalık bir Kanal İstanbul mektubu verdi. Konuşmacılar arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul’un Boğaz’ın özgürlük projesi olduğunu belirterek, “Kararlılıkla gerçekleştirilecek” diye konuştu. Kurum’un bu sözleri sırasında sinevizyona İmamoğlu’nun görüntüsü yansıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmasında “Yaptırmayız diyenlerin çoğu siyaset sahnesinden silindi” dedi. Kongrenin öğleden sonraki oturumunda konuşmaları planlanan İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanları, bakanların konuşmalarına tepki olarak bu oturumlara katılmadı.

RANDEVU DA İSTEDİM

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Erdoğan’a randevu talebini ilettiğini de belirterek, şöyle konuştu: “Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim de sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması vardı. Onunla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeleri vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: ‘Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mız ödülü size verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanızı istiyoruz.’ Bu kadar güzel, nezaketli davete hepimiz katılmaya çalıştık. Ben 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı da bizim hemşerimiz ailesiyle beraber. Dolayısıyla bu hakkımı talep ediyorum, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu yazılı verdim.”